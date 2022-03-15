В Энергодаре подтвердили разрушение моста между Энергодаром и Запорожьем, другие пути – минируют
15 марта 2022 , 08:39Читати новину українською
Источник:телеканал Рада
Российские оккупанты пытаются изолировать Энергодар от всех путей. Лишь иногда можно проехать на легковом автомобиле, но и это может быть опасно.
Жители Энергодара могут быть отрезаны от Украины. Оккупанты разрушают или минуют дороги в город.
Кстати Настроения энергодарцев не изменились, они видят, что это за люди – мэр города об оккупантах
Мост в Запорожье разрушен
Мэр города Дмитрий Орлов сообщил о том, что оккупанты разрушили мост между Энергодаром и Запорожьем.
Это была основная артерия сообщения с областным центром. Есть небольшие пути, где можно передвигаться на легковом автомобиле, но там ситуация меняется каждый день, потому что их минируют,
– рассказал он.
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