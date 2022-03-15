Мешканці Енергодара можуть бути відрізаними від України. Окупанти руйнують або мінують дороги до міста.

До речі Настрої енергодарців не змінились, вони бачать, що це за люди, – мер міста про окупантів

Міст в Запоріжжя зруйнований

Мер міста Дмитро Орлов повідомив про те, що окупанти зруйнували міст між Енергодаром та Запоріжжям.

Це була основна артерія сполучення з обласним центром. Є невеличкі шляхи, де можна пересуватись на легковому автомобілі, але там ситуація змінюється щодня, тому що їх мінують,

– розповів він.

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