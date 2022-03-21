В Энергодаре пройдет онлайн-акция протеста: выходить на улицы сейчас опасно

Энергодар, что на Запорожье, находится под временной оккупацией россиян. Горожане активно выходили на митинги против агрессора, однако сейчас это стало делать очень опасно.

Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов. Энергодар не собирается опускать руки перед войском агрессора, однако несколько меняет формат сопротивления.

Ранее К митингующим в Энергодаре подъехали БТР: их попросили расходиться

Люди устраивают акцию в режиме онлайн

Городской глава отметил, что 21 марта жители будут протестовать – однако онлайн.

Просьба пока не собираться на улице, чтобы не подвергать свою жизнь опасности,

– отметил Орлов.

Ранее непокоренные энергодарцы проводили многочисленные митинги, на которых напоминали оккупантам, что их город – это Украина. В то же время враг привез в населенный пункт 600 бойцов ОМОНа, которые должны жестко разгонять митинги.

Потери врага по состоянию на 21 марта смотрите в видео