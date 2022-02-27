В Энергодаре заверили, что работа ядерного комплекса атомных станций стабильна

В Энергодаре, расположенном в Запорожской области, ситуация остается непростой, но понятной и управляемой. В то же время работа ядерного комплекса атомных станций – стабильна.

Об этом сообщили в Энергодарском городском совете. Информация действительна по состоянию на 10:00 27 февраля.

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Напомним, что в ночь на 27 февраля оккупанты приблизились к Энергодару на Запорожье. Они направляют "Грады" на город и Запорожскую АЭС.

В 8:30 утра появилась информация, что российская техника отправлялась на город Энергодар. Однако затем захватчики решили вернуться в направление села Большая Белозерка.

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