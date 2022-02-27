Про це повідомили в Енергодарській міській раді. Інформація чинна станом на 10:00 27 лютого.

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Нагадаємо, що в ніч на 27 лютого окупанти наблизились до Енергодару на Запоріжжі. Вони спрямовують "Гради" на місто та Запорізьку АЕС.

О 8:30 ранку з'явилась інформація, що російська техніка рушала на місто Енергодар. Однак потім загарбники вирішили повернутись у напрямок села Велика Білозерка.

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