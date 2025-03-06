Очередной террор: оккупанты снова повредили энергообъект ДТЭК в Одесской области

Российские войска в очередной раз повредили энергообъект ДТЭК в Одесской области. Это уже уже пятый энергообъект ДТЭК за последние две недели, который повредили захватчики.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

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Поврежден энергообъект ДТЭК в Одесской области

Россия не прекращает осуществлять энергетический террор Одесской области.

В результате атаки поврежден уже пятый энергообъект ДТЭК за последние две недели,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики непрерывно работают, чтобы в первую очередь обеспечить светом объекты критической инфраструктуры и дома там, где это технически возможно сделать.

"Повреждения сложные, на их устранение требуется время", – объяснили в ДТЭК.

Там поблагодарили жителей Одесской области за "выдержку, доверие и поддержку во время этих чрезвычайных испытаний".

"Битва за свет продолжается", – резюмировали в ДТЭК.

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Напомним, что этой ночью враг атаковал бил баллистикой и запустил более 100 дронов.

По состоянию на 9 часов утра подтверждено сбитие 68-ми ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской и Одесской областях.