В Сумской области поврежден один из энергообъектов во время ночной атаки

В ночь на 12 июня из-за атаки дронов был поврежден энергетический объект в Сумской области. Из-за этого без электроснабжения оставались населенные пункты.

Продолжается восстановление электроснабжения

Речь о 14 поселках. Сейчас идет процесс запитки потребителей. Об этом говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго".

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"В Сумской области ночью, во время атаки дронов, был поврежден один из энергообъектов. Обесточены 14 населенных пунктов. Сейчас идет процесс запитки потребителей", – сообщили в "Укрэнерго".

Кроме того, по состоянию на утро в Украине 237 населенных пунктов без света из-за непогоды. Последствия непогоды зафиксировали в Житомирской, Киевской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях и Киеве.

Еще 490 населенных пунктов в Украине без света по другим причинам. Из-за боевых действий обесточены потребители в Донецкой, Полтавской, Харьковской, Херсонской областях. В Николаевской области есть обесточивание по технологическим причинам.

Массированная атака по Украине сегодня