Возможен дефицит электроэнергии: украинцев просят снизить потребление

Из-за минусовой температуры в Украине может снова появиться дефицит электроэнергии. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, какой будет зима.

В настоящее время из-за низкой температуры и ограниченной работы солнечных электростанций в Украине наблюдается дефицит мощности. В экстренном случае "Укрэнерго" будет вынуждено привлекать аварийную помощь из Европы.

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Готова ли Украина к блекаутам

К концу 2023 года наше государство планирует получить 69 установок малой и средней мощности. Они могут обеспечить украинцев энергетикой в случае блекаутов.

Кроме того, Правительству удалось упростить процедуру установки инновационных электростанций, которые будут обеспечивать бесперебойное питание школ, больниц и критической инфраструктуры.

"Сегодня правительство упростило процедуру размещения когенерационных газопоршневых установок, необходимых для обеспечения бесперебойного электропитания школ, больниц и объектов критической инфраструктуры. Теперь их можно будет установить без прохождения ряда разрешительных процедур", – сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Как не допустить критической ситуации в украинской энергетике

Специалисты призывают граждан по возможности сократить потребление электроэнергии. Особенно в критический период, когда наибольшая активность с 09:00 до 19:00.

Также украинцев просят не включать одновременно многие мощные приборы и переносить стирку на ночное время.

К экономному потреблению электроэнергии призывают и бизнес. Торговые центры, магазины, кафе и рестораны просят снизить освещение витрин и вывесок.

Так, снижение потребления минимизирует шансы ввода графиков отключений света.

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