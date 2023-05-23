Это России не выиграть войну, – Столтенберг ответил Орбану и одобрил обучение украинских пилотов

Тренировка украинских пилотов на самолетах F-16 является четким сигналом для России, что союзники Украины будут продолжать поддерживать ВСУ, пока это будет необходимо. Поэтому это России не выиграть войну – Путин недооценил решимость украинцев и готовность Запада оказывать необходимую помощь.

Об этом заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг в преддверии совместного заседания вместе с министрами обороны ЕС, передает корреспондент 24 Канала из Брюсселя. Столтенберг, таким образом, прокомментировал скандальное заявление Орбана, что Украине не выиграть войну – он ясно поставил венгерского премьера на место.

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Генеральный секретарь НАТО присоединится к министрам обороны ЕС, чтобы обсудить необходимость наращивания производства оружия и боеприпасов и совместный план работы Североатлантического союза с Евросоюзом. Столтенберг отметил, что война в Украине демонстрирует важность тесного сотрудничества между двумя блоками.

Тренировка украинских пилотов является четким сигналом

Североатлантический Альянс вместе с ЕС оказали беспрецедентную помощь Украине. По словам главы НАТО, за последний месяц члены Альянса направили Украине боевые танки Leopard, британские танки Challenger и американские Abrams.

За последние недели Великобритания поставила усовершенствованные крылатые ракеты большой дальности, имеющие значение на поле боя. В последние дни мы слышали объявление от нескольких союзников, включая Соединенные Штаты, Соединенное Королевство и несколько европейских союзников, о том, что они начнут подготовку пилотов на стандартных современных западных истребителях,

– заявил Столтенберг.

Йенс Столтенберг приветствовал решение начать тренировку украинских пилотов на истребителях F-16. Однако он не назвал дату, когда военные учения начнутся. Само решение генсек называет "четким сигналом" для России, что Запад будет помогать Украине столько, сколько это будет необходимо.

"Я думаю, что это хорошая идея, и я приветствую решение нескольких союзников по НАТО, включая Германию, начать обучение пилотов, потому что это дает нам возможность принимать решения. Я оставлю отдельным союзникам возможность сделать объявление о том, когда именно они начнут учения" – сказал Столтенберг.

В то же время потребность в боеприпасах остается

Глава НАТО подчеркнул, что США станут основным поставщиком F-16. По его словам, передача истребителей Украине не сделает союзников НАТО участниками конфликта и поддерживающими конфликт.

"Украина имеет право на самооборону, свою защиту. Право на самооборону закреплено в уставе, а мы помогаем Украине отстаивать это право", – сказал Столтенберг.

Генсек Альянса заявил, что кроме новых систем ПВО и самолетов, не менее важно, чтобы все системы, которые есть в Украине, работали и функционировали должным образом, а для этого им нужны техническое обслуживание топливных запасных частей. Также Столтенберг заявил о необходимости поставки и изготовления новых боеприпасов, критически важных на войне.

"У нас есть рекомендации по возможностям для каждого союзника, и сейчас мы находимся в процессе пересмотра инструкций по столицам для решающих боевых боеприпасов, включающих также 155-мм боеприпасы, которые являются критически важным боеприпасом в войне в Украине, и мы тесно сотрудничаем", – заявил генеральный секретарь, отметив, что все больше союзников подписывают контракты на изготовление.

Украина не выиграет войну против России: Столтенберг ответил Орбану

Столтенберг также прокомментировал заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о неспособности украинцев одержать победу на поле боя без вмешательства НАТО. Глава Альянса считает, что Украина имеет потенциал это сделать самостоятельно, а военная помощь от союзников только этому способствует.

Генсек НАТО заявил, что Путин недооценил решительность украинцев, а также готовность партнеров Альянса оказать поддержку, которая помогла освободить часть оккупированных территорий.

"Мы видели это на Севере вокруг Киева, где они действительно освободили небольшую территорию, тогда мы видели это на Востоке, на Юге, поэтому украинцы продемонстрировали все возможности", — сказал Столтенберг.

Генеральный секретарь отметил, что украинцам придется освободить больше земель и прогнать россиян, и поэтому Украина получает танки, крылатые ракеты большой дальности от союзников, а также начинает тренировку пилотов.

"Поэтому я уверен, что у Украины есть потенциал, они наберутся смелости, но также мы должны всегда иметь решимость поддержать их, чтобы они могли освободить и гарантировать, что Путин не выиграет эту войну", – заявил глава Альянса.