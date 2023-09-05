Блинкен завтра может прибыть в Киев, – СМИ

Государственный секретарь США планирует поездку в Киев. По крайней мере, о приезде Энтони Блинкена в Украину сообщают украинские СМИ.

По всей вероятности, будут встречать государственного секретаря в столице нашего государства в среду, 6 сентября. Собственно, дипломатические круги активно обсуждают приезд Блинкена.

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Приезд Блинкена в Украину

Очевидно, точно станет известно, правдива ли эта информация только в день вероятного визита госсекретаря США в наше государство. Также можно только догадываться, что запланировал чиновник во время командировки в Украину.

Кто такой госсекретарь в США Это должностное лицо, возглавляющее Государственный департамент – ведомство внешней политики Соединенных Штатов Америки. Иными словами, это аналог МИД – министерства внутренних дел. Учредили орган в 1789 году. С января 2021 года госсекретарем является Энтони Блинкен.

Источник: Википедия

Заметим, что последний раз Энтони Блинкен посещал Украину ровно год назад – в начале сентября 2022 года. Впоследствии он объявил о выделении пакета помощи на сумму более 2 миллиардов долларов.

Не исключено, что в этом году история повторится. Во всяком случае, наше государство все еще нуждается в поддержке США, в частности, финансовой, гуманитарной и оружейной.

Визиты иностранных лидеров

Только в августе 2023 года Украину посетили лидеры 7 стран Европы: