Сгорел до тла: Россия полностью уничтожила еще один Эпицентр в Херсоне

Этой ночью российские захватчики неустанно обстреливали Херсон. К сожалению, вражеская жестокость не обошлась без последствий.

Так, ночью одновременно по разным адресам возникло 5 пожаров. Горели три жилых дома, хозяйственные постройки, 8 легковых автомобилей и недействующий строительный гипермаркет.

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Оккупанты полностью уничтожили Эпицентр в Херсоне

В ночь на 6 июня враг активно бил по Херсону. Для ликвидации последствий вражеских обстрелов были задействованы все силы и средства. До самого утра херсонские пожарные тушили пожары.

Однако российские захватчики продолжали обстреливать жилые кварталы города. К сожалению, подобные преступления оккупантов не прошли без последствий. Россияне уничтожили еще один Эпицентр в Херсоне.

Как сообщили в пресс-службе Эпицентра, враг уже второй раз с начала полномасштабной войны попал в этот торговый центр. Известно, что объект не работал с мая прошлого года, когда был сильно поврежден артиллерийским обстрелом.

Согласно обнародованной информации, тогда коварная атака оккупационных войск привела к гибели трех сотрудников компании. На этот раз, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Россия уничтожила Эпицентр в Херсоне / Фото ГСЧС

После первых попаданий в торговом центре сработала система пожаротушения, однако ее мощностей не хватило из-за высокой плотности обстрела. К сожалению, это привело к непоправимым последствиям.

Отчаянные усилия для борьбы с огнем прилагали и сотрудники ГСЧС, но они были вынуждены прекращать работу из-за риска повторных ударов. В результате торговый центр общей площадью 16,6 тысяч квадратных метров сгорел,

– говорится в сообщении.

На месте попадания вспыхнул пожар: смотрите видео

Это не первый удар

Сообщается, что это уже второй ТЦ "Эпицентр" в Херсоне уничтожен врагом. В начале февраля 2023 года из-за мощного артиллерийского обстрела дотла сгорел торговый центр Эпицентр площадью 20,5 тысяч квадратных метров на Бериславском шоссе, 17.

Таким образом российская армия пытается уничтожить критическую для жизнедеятельности инфраструктуру города и объекты, обеспечивающие население всеми необходимыми товарами.

Всего начиная с февраля 2022 года были полностью уничтожены семь ТЦ Эпицентр в Мариуполе, Чернигове, Буче, Никополе, Харькове и два в Херсоне общей площадью более 125,6 тысячи квадратных метров.

Вследствие повреждений и близости к зонам боевых действий временно не работают два торговых центра – в Краматорске и Харькове. Общая площадь этих объектов – 46,5 тысяч квадратных метров.

Еще один торговый объект компании в Мелитополе площадью 5430 квадратных метров оказался под оккупацией. Таким образом в результате широкомасштабной военной агрессии Эпицентр потерял уже 10 объектов, которые были полностью уничтожены, оккупированы или повреждены.

Их общая площадь составляет более 177,5 тысяч квадратных метров.