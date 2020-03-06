Эпидемия коронавируса в Европе: МАУ позволили пассажирам бесплатно менять даты вылета

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" предлагает своим пассажирам бесплатно изменить даты вылета. Это касается только рейсов, которые осуществляются в Италию и еще ряд стран в марте и апреле. Такие меры МАУ внедряет из-за распространения опасного коронавируса в странах Европы.

Пока требований от ЕС о прекращении полетов в Италию нет, отметили на сайте авиакомпании.

Обратите внимание Коронавирус в Европе: в каких странах зафиксировали Covid-19

Также ранее в авиакомпании отметили, что МАУ не планирует сокращать количество рейсов в Италию из-за вспышки коронавируса.

По состоянию на 6 марта директив о прекращении воздушного сообщения с Италией ни от международных, ни от национальных органов не поступало. Поэтому все рейсы МАУ в итальянские города – Рим, Венецию и Милан – выполняются по расписанию,

– пояснили в ведомстве.

В то же время в МАУ отметили, что авиакомпания понимает беспокойство некоторых пассажиров, которые запланировали путешествие из, или в Италию, в марте или апреле. Именно поэтому перевозчик предлагает бесплатно (при наличии мест в оригинальном классе бронирования) изменить дату вылета.

По каким направлениям можно изменить дату вылета:

из Украины в Италию, Германию и Швейцарию;

из Италии в Индию, Турцию и Египет;

из Италии, Австрии, Испании, Франции, Германии и Швейцарии в Израиль;

для транзитных рейсов через Украину в Италию.

Важно! Из-за вспышки коронавируса и увеличения количества инфицированных в Италии, ряд авиакомпаний прекратили свои полеты в страны. Популярная в Украине бюджетная авиакомпания Wizz Air сокращает количество рейсов в Италию с 11 марта по 2 апреля 2020 года. Лоукост-авиакомпания Ryanair также заявила, что отменит до 25% рейсов в Италию, которые длятся в пределах 3 часов. Украинский лоукостер SkyUp с 5 марта временно приостанавливает полеты в итальянский Турин. В большей степени это происходит именно из-за снижения спроса через коронавирус.

Что известно о коронавирусе в Европе: главное

Коронавирус Covid-2019 зафиксировали почти во всех европейских странах. Пока что больше всего случаев заболевания обнаружили в Италии. В стране зафиксированы более 3 000 случаев заражения коронавирусом и 107 смертей.

Из-за сложившейся ситуации итальянцам запретили покидать свои муниципалитеты, въезд к ним также закрыт. Там отменили общественные мероприятия спортивного, культурного, развлекательного и религиозного характера. За нарушение запрета на передвижение грозит 3 года заключения.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала