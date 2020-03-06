Епідемія коронавірусу в Європі: МАУ дозволили пасажирам безкоштовно змінювати дати вильоту

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" пропонує своїм пасажирам безкоштовно змінити дати вильоту. Це стосується лише рейсів, які здійснюються до Італії та ще низки країн у березні та квітні. Такі заходи МАУ впроваджує через поширення небезпечного коронавірусу у країнах Європи.

Наразі вимог від ЄС про припинення польотів до Італії немає, зазначили на сайті авіакомпанії.

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Також раніше в авіакомпанії зазначили, що МАУ не планує скорочувати кількість рейсів до Італії через спалах коронавірусу.

Станом на 6 березня директив щодо припинення повітряного сполучення з Італією ані від міжнародних, ані від національних органів не надходило. Через це усі рейси МАУ до італійських міст – Риму, Венеції та Мілану – виконуються за розкладом,

– пояснили у відомстві.

Водночас у МАУ зазначили, що авіакомпанія розуміє занепокоєння деяких пасажирів, які запланували подорож з або до Італії у березні чи квітні. Саме тому перевізник пропонує безкоштовно (при наявності місць в оригінальному класі бронювання) змінити дату вильоту.

За якими напрямками можна змінити дату вильоту:

з України в Італію, Німеччину і Швейцарію;

з Італії до Індії, Туреччини та Єгипту;

з Італії, Австрії, Іспанії, Франції, Німеччини та Швейцарії в Ізраїль;

для транзитних рейсів через Україну в Італію.

Важливо! Через спалах коронавірусу і збільшення кількості інфікованих в Італії низка авіакомпаній припинили свої польоти до країни. Популярна в Україні бюджетна авіакомпанія Wizz Air скорочує кількість рейсів до Італії з 11 березня по 2 квітня 2020 року. Лоукост-авіакомпанія Ryanair також заявила, що скасує до 25% рейсів до Італії, які тривають у межах 3 годин. Український лоукостер SkyUp з 5 березня тимчасово зупиняє польоти в італійський Турин. Більшою мірою це відбувається саме через зниження попиту через коронавірус.

Що відомо про коронавірус в Європі: головне

Коронавірус Covid-2019 зафіксували майже у всіх європейських країнах. Поки що найбільше випадків захворювання виявили в Італії. У країні зафіксовано понад 3 000 випадків зараження коронавірусом та 107 смертей.

Через ситуацію, що склалася, італійцям заборонили залишати свої муніципалітети, в'їзд до них також закрито. Там скасували громадські заходи спортивного, культурного, розважального та релігійного характеру. За порушення заборони на пересування загрожує 3 роки ув'язнення.



Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу