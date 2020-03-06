Епідемія коронавірусу в Європі: МАУ дозволили пасажирам безкоштовно змінювати дати вильоту
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" пропонує своїм пасажирам безкоштовно змінити дати вильоту. Це стосується лише рейсів, які здійснюються до Італії та ще низки країн у березні та квітні. Такі заходи МАУ впроваджує через поширення небезпечного коронавірусу у країнах Європи.
Наразі вимог від ЄС про припинення польотів до Італії немає, зазначили на сайті авіакомпанії.
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Також раніше в авіакомпанії зазначили, що МАУ не планує скорочувати кількість рейсів до Італії через спалах коронавірусу.
Станом на 6 березня директив щодо припинення повітряного сполучення з Італією ані від міжнародних, ані від національних органів не надходило. Через це усі рейси МАУ до італійських міст – Риму, Венеції та Мілану – виконуються за розкладом,
– пояснили у відомстві.
Водночас у МАУ зазначили, що авіакомпанія розуміє занепокоєння деяких пасажирів, які запланували подорож з або до Італії у березні чи квітні. Саме тому перевізник пропонує безкоштовно (при наявності місць в оригінальному класі бронювання) змінити дату вильоту.
За якими напрямками можна змінити дату вильоту:
- з України в Італію, Німеччину і Швейцарію;
- з Італії до Індії, Туреччини та Єгипту;
- з Італії, Австрії, Іспанії, Франції, Німеччини та Швейцарії в Ізраїль;
- для транзитних рейсів через Україну в Італію.
Важливо! Через спалах коронавірусу і збільшення кількості інфікованих в Італії низка авіакомпаній припинили свої польоти до країни. Популярна в Україні бюджетна авіакомпанія Wizz Air скорочує кількість рейсів до Італії з 11 березня по 2 квітня 2020 року. Лоукост-авіакомпанія Ryanair також заявила, що скасує до 25% рейсів до Італії, які тривають у межах 3 годин. Український лоукостер SkyUp з 5 березня тимчасово зупиняє польоти в італійський Турин. Більшою мірою це відбувається саме через зниження попиту через коронавірус.
Що відомо про коронавірус в Європі: головне
- Коронавірус Covid-2019 зафіксували майже у всіх європейських країнах. Поки що найбільше випадків захворювання виявили в Італії. У країні зафіксовано понад 3 000 випадків зараження коронавірусом та 107 смертей.
- Через ситуацію, що склалася, італійцям заборонили залишати свої муніципалітети, в'їзд до них також закрито. Там скасували громадські заходи спортивного, культурного, розважального та релігійного характеру. За порушення заборони на пересування загрожує 3 роки ув'язнення.