SkyUp зупиняє польоти в італійський Турин через коронавірус: коли і на скільки

Український лоукостер SkyUp з 5 березня призупиняє польоти в італійський Турин у зв'язку зі спалахом коронавірусу в Європі. Попередньо, скасування рейсів буде діяти до 25 жовтня.

Про це повідомляється на сайті авіаперевізника. Представники лоукостера відзначили, що зараз в Італії фіксують найбільше захворювань на коронавірус в Європі. Проте жодних обмежень пересування країною, окрім зон карантину, немає.

До теми:

Чому SkyUp припузупиняє польоти в Турин?

Авіаперевізник на своєму офіційному сайті повідомляє, що зараз в Італії фіксують найбільше захворювань на коронавірус в Європі. Проте жодних обмежень пересування країною, окрім зон карантину, немає.

ВООЗ, міжнародні та національні компетентні органи не рекомендують припиняти сполучення з Італією. МЗС України радить громадянам тимчасово утриматися від поїздок лише до таких італійських провінцій: Ломбардія, Венето, Емілія-Романья та П’ємонт. У цих районах зберігається найбільший ризик зараження коронавірусом.

Через це керівництво SkyUp Airlines вирішило з 5 березня тимчасово зупинити польоти до Турина – напрямку, що перебуває в зоні зростання випадків зараження коронавірусом на території Італії. Сам Турин є столицею області П'ємонт.

Щодо Італії ми маємо великі плани. Цьогорічна політна програма передбачає більше 10 напрямків з Києва та регіонів. Але ми не можемо ігнорувати поточну ситуацію та занепокоєння людей, тому скорочуємо авіасполучення з країною до нормалізації ситуації,

– сказав гендиректор SkyUp Airlines Євгеній Хайнацький.

Коли SkyUp відновить рейси в Турин?

Представники авіакомпанії відзначають, що італійський Турин – туристично привабливий регіон. Напрямок користується популярністю серед мандрівників й авіаперевізник зацікавлений у його розвитку.

Тому як тільки ситуація з коронавірусом у регіоні стабілізується – SkyUp відновить призупинені рейси.

Цікаво:

Що робити пасажирам скасованих рейсів?

Пасажири, які придбали квитки на скасовані рейси, мають звернутися за поверненням коштів або узгодити з перевізником можливість перебронювання на альтернативні рейси перевізника.

Якщо квитки було заброньовано на сайті авіаперевізника, потрібно написати листа на [email protected] з відповідним запитом у довільній формі — на повернення коштів або на заміну напрямку. Для заміни недоступні Іспанія, Португалія, Італія. Всі інші варіанти обговорюються індивідуально.

Якщо авіаквитки було придбано через агентську мережу або через спеціалізовані сервіси, то за поверненням коштів необхідно звернутися за місцем придбання авіаквитків.