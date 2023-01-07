Рождественская служба в Киево-Печерской Лавре: вспоминаем день, вошедший в историю

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний 7 января провел в Киево-Печерской лавре рождественскую службу. Этот день стал историческим для всей Украины.

Литургия началась в 9:00. Что известно об историческом событии читайте в материале 24 Канала.

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Украинцы радуются возвращению святыни

После службы верующие поделились впечатлениями. Люди заметили, что – в восторге, ведь наконец-то в святыне колядовали на украинском языке. В частности, в стенах Киево-Печерской лавры звучала "Новая радость".

Историческое рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре: смотрите видео

Рождественское богослужение в лавре / Фото Валентины Полищук, 24 Канал:

Некоторые верующие не сдерживали слез радости. Украинская святыня наконец-то вернулась домой.

Реакция Владимира Зеленского

Ранее в Киево-Печерской лавре проводили службы представители УПЦ МП. Россияне совершают геноцид в Украине. Тем временем в лавре еще осенью 2022 года прославляли "матушку-Русь" , которая "просыпается". В ходе обыска в святыне СБУ обнаружила пророссийскую литературу, граждан России с военными билетами СССР и миллионы наличных денег.

Украинский лидер во время обращения к украинцам 7 января заявил, что этот день – исторический для Украины и духовной независимости украинцев. Владимир Зеленский заметил: он рад видеть, сколько людей посетили историческую литургию.

Очень важно, что в Лавре сегодня прозвучала и будет звучать искренняя молитва за Украину. И что никто больше не будет делать украинское чужим в Лавре. Украинская независимость должна быть крепкой во всех ее элементах. И будет таковой. Навсегда. Мы с вами это обеспечиваем,

– заявил Зеленский.

Киево-Печерская лавра – это святыня, которая является одним из источников украинской культурной традиции.

Экскурс в историю от Ткаченко

Украинцев порадовали новостью, что 7 января – точно не в последний раз, когда ПЦУ служит в Киево-Печерской лавре.

Александр Ткаченко напомнил, что более трехсот лет назад царская Москва захватила собственности Лавры по всей Украине. В то же время святыню построили киевские князья, а украсили – во времена Ивана Мазепы и Петра Могилы.

Ткаченко отметил, что на Рождество лавра рождается снова.