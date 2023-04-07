Эпифаний возглавит службу в Киево-Печерской лавре в Вербное воскресенье

Предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Эпифаний 9 апреля в Вербное воскресенье проведет службу в Киево-Печерской лавре.

Божественная литургия будет совершаться в Трапезном храме на территории Верхней Лавры. Начало богослужения в 9 часов утра.

Кстати говоря Те, кто отвергнет власть Москвы, продолжат служение в Лавре, – Эпифаний обратился к монахам УПЦ МП

В ПЦУ отметили, что Эпифаний вознесет молитвы Богу за защитников Родины, за победу Украины и за весь наш украинский народ.

Поэтому верующих приглашают в Лавру к молитве. Отдельно предупредили о возможных ограничениях, которые будут действовать в связи с военным положением.

Предыдущие богослужения Эпифания в Лавре

Предстоятель ПЦУ по случаю Крещения 19 января провел богослужение в одном из соборов Киево-Печерской лавры. Наблюдать за богослужением, которое также начиналось в 09:00, можно было онлайн.

7 января, в Рождество по юлианскому календарю, Митрополит Эпифаний также проводил праздничную службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Это была первая в истории литургия предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины в Киево-Печерской Лавре. Ее можно назвать исторической.

Богослужение будет транслироваться на страницах ПЦУ Митрополита Эпифания в Facebook и на ютуб-канале ПЦУ

Напомним, священники УПЦ МП еще 29 марта должны были покинуть территорию Киево-Печерской лавры. Однако они до сих пор там остаются. 2 апреля митрополит УПЦ МП Онуфрий провел в Лавре воскресную службу.