Эрдоган хочет провести переговоры с Путиным и Зеленским: определена тема разговора

Президент Турции Реджеп Эрдоган 11 декабря хочет позвонить по телефону российскому диктатору Владимиру Путину. Затем он планирует позвонить и президенту Владимиру Зеленскому.

Да, звонки должны быть в один день. С Путиным Эрдоган собирается говорить о "зерновом соглашении".

Кстати Эрдоган до сих пор верит в "дипломатическое окончание войны": при чем здесь обмен пленными и зерно

Вероятно, турецкий президент затронет эту тему и в разговоре с президентом Владимиром Зеленским. Однако пока неизвестно.

Что о переговорах говорит Эрдоган

Президент Турции напомнил о своих беседах с лидерами России и Украины. Он отметил, что все действия Анкары нацелены на достижение мира в Черноморском регионе. Эрдоган уверен, что стамбульский формат является наиболее действенным для достижения мира.

Несмотря на то, что стамбульский процесс диалога между Россией и Украиной был прерван, эта площадка все еще остается наиболее идеальной для долгосрочного мира.

– сказал политик.

В частности, Эрдоган упомянул о посредничестве Анкары во время масштабного обмена пленными.

Переговоры могут состояться разве что в Ялте

Украинские власти в очередной раз подчеркивают, что на предстоящих переговорах Украины и России будут обсуждаться размер компенсационных выплат и график заседаний спецтрибунала для российских военных преступников. Будут проходить эти переговоры разве что в Ялте, подчеркивал советник главы ОП Михаил Подоляк.

Да, Россия должна полностью вывести свои войска с украинских территорий. Только тогда можно о чем-то договариваться.