Эрдогану привиделось "стремление" Путина к прекращению огня в Украине

На днях в России прошел саммит БРИКС, в рамках которого российский диктатор Путин лично пообщался с президентом Турции Эрдоганом. Последнему привиделось, что кремлевский глава якобы "стремится" к постоянному прекращению огня в Украине.

Эрдоган заявил, что министру иностранных дел Турции во время встречи с Лавровым в Стамбуле также показалось, что Россия якобы хочет мира. Об этом пишет турецкое издание Haber7.com.

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Турция хочет закончить войну "без пролития крови и слез"

Во время встречи Эрдогана и Путина был обсужден ряд вопросов по Украине.

Мы увидели, что Путин стремится к постоянному прекращению огня... Кроме вопросов восстановления Черноморского зернового коридора и разминирования, мы также увидели во время нашей встречи с Путиным и его делегацией, что были ожидания по обмену пленными. Сейчас мы внимательно следим за шагами по этим обменам пленными,

– заявил турецкий президент.

Эрдоган также добавил, что будет продолжать "делать все возможное, чтобы решать проблемы дипломатическим путем". По его словам, он стремится, чтобы переговоры между Украиной и Россией как можно быстрее начались и "проложился путь к благоприятному результату".

"Мы будем продолжать неутомимо работать, чтобы достичь этого. Мы продолжаем подчеркивать, что в войне не будет победителей и в мире не будет побежденных. Эта война обязательно закончится, мы стараемся закончить ее без пролития крови и слез", – заявил Эрдоган, забыв обо всех украинцах, которые были убиты Россией.