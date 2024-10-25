Ердоган заявив, що міністру закордонних справ Туреччини під час зустрічі з Лавровим у Стамбулі також здалося, що Росія нібито хоче миру. Про це пише турецьке видання Haber7.com.

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Туреччина хоче закінчити війну "без пролиття крові та сліз"

Під час зустрічі Ердогана та Путіна було обговорено низку питань щодо України.

Ми побачили, що Путін прагне постійного припинення вогню… Окрім питань відновлення Чорноморського зернового коридору та розмінування, ми також побачили під час нашої зустрічі з Путіним та його делегацією, що були очікування щодо обміну полоненими. Зараз ми уважно стежимо за кроками щодо цих обмінів полоненими,

– заявив турецький президент.

Ердоган також додав, що продовжуватиме "робити все можливе, щоб вирішувати проблеми дипломатичним шляхом". За його словами, він прагне, щоб переговори між Україною та Росією якнайшвидше розпочалися та "проклався шлях до сприятливого результату".

"Ми продовжуватимемо невтомно працювати, щоб досягти цього. Ми продовжуємо наголошувати, що у війні не буде переможців і в мирі не буде переможених. Ця війна обов'язково закінчиться, ми намагаємося закінчити її без пролиття крові та сліз", – заявив Ердоган, забувши про усіх українців, які були вбиті Росією.