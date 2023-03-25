Среди главных тем – Украина и зерно: Эрдоган и Путин провели телефонный разговор

Лидер Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Одной из ключевых тем разговора была война в Украине.

В Эрдогане сообщили, что во время разговора с Путиным обсуждались шаги по улучшению турецко-российских отношений и развитию событий по поводу русско-украинской войны.

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Кремль снова заявил, что "зерновое соглашение" продлили на 60 дней

Эрдоган поблагодарил Путина за его положительное отношение к повторному продлению Черноморской зерновой инициативы.

Также Эрдоган заявил, что Турция придает важное значение скорейшему завершению конфликтов между Россией и Украиной путем переговоров.

Президент Эрдоган сказал, что Турция и Россия могут предпринять новые шаги на основе экономического сотрудничества, согласованного в Сочи.

В Кремле тоже подтвердили телефонный разговор Путина с Эрдоганом. Там продолжили настаивать на том, что "зерновая сделка якобы продлена на 60 дней.

Также в Москве заявили, что президенты подчеркнули важность продолжения процесса нормализации турецко-сирийских отношений.

В сообщении Кремля говорится, что Эрдоган выразил понимание принципиального настроения Москвы добиться полного выполнения договоренностей по устранению барьеров для сельскохозяйственной продукции из России.

Что известно о продлении "зернового соглашения"

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что "зерновое соглашение" продлено еще на 4 месяца, то есть 120 дней. Украина продолжает экспортировать через 3 морских глубоководных порта свою агропродукцию.

18 марта в Организации Объединенных Наций подтвердили продление соглашения по экспорту украинского зерна, не упоминая о сроках. Однако спикер организации Стефан Дюжаррик ранее говорил, что это публичное соглашение, предусматривающее пролонгацию на 120 дней.

14 марта российские СМИ со ссылкой на замминистра иностранных дел России Александр Грушко сообщили, что соглашение продлено на 60 дней.