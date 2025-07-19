США и Турция вытесняют Россию с Кавказа

Проведение личной встречи Никола Пашиняна и Ильхама Алиева в ОАЭ – это дипломатический успех Турции и окончательное поражение России. Наступает решающий этап потери реального российского влияния на Армению, который закрепит провал российской политики на Кавказе.

Для окончательного триумфа Анкары осталось только интегрировать на коммерческой основе в процесс урегулирования армяно-азербайджанского конфликта США, над чем турецкая сторона активно работает, и создать условия для прекращения российского военного присутствия в Армении. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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О чем договорились Азербайджан и Армения?

Под координацией Реджепа Эрдогана лидеры Армении и Азербайджана проводят консультации для выработки компромиссного соглашения об окончательном прекращении войны. После многочисленных неудачных попыток посадить представителей обеих стран за один переговорный стол – достигнут беспрецедентный процесс.

Хотя позиции Еревана и Баку пока не совпадают в полной мере – особенно в части претензий Азербайджана по поводу необходимости изменения армянской конституции – однако по поводу одного принципиального вопроса стороны пришли к согласию.

Надежды Кремля на то, что российские силовики получат мандат на осуществление контроля над транспортными сообщениями из Азербайджана через армянскую территорию – не оправдались. Этот вариант окончательно отвергли, а значит частично решается проблема с ограничением российского военного присутствия в регионе.

В Кремле надеялись, что им удастся взять под свой контроль важный транзитный коридор от Каспийского до Черного моря, но шансов не подобный сценарий уже нет.

Какие интересы есть у США?

Для усиления собственной стратегии, при содействии Турции, в переговорах появилась американская сторона. Возможный контроль американских компаний за обустройством транзитной инфраструктуры позволил бы гарантировать ее безопасность. Ведь вряд ли россияне будут прибегать к военным провокациям там, где уже зашли американские инвестиции.

Такими действиями Эрдоган рассчитывает достичь нескольких целей:

углубить партнерские отношения с США, с использованием американских коммерческих интересов;

усилить собственные позиции в регионе;

заручиться надежной поддержкой в вопросе вытеснения России из Армении и Кавказа в целом.

Успешная реализация плана позволит США и Турции действовать совместно, а Армении и Азербайджану получить от этого собственные преференции.

Как Армения избавляется от российского влияния?

Можно констатировать, что несмотря на многочисленные разногласия между Турцией, Арменией и Азербайджаном, в одном их интересы совпадают – избавиться от деструктивного влияния россиян. Формат переговоров между Арменией и Азербайджаном без российского участия – важный этап коллапса российских намерений.

Последний аргумент, который остается в Кремле – гибридные угрозы или попытка применения военной компоненты.

Без сомнений, колоссальные потери в человеческих ресурсах и технике за время агрессии против Украины, ограничивают возможности российских вооруженных сил в деятельности на Кавказе. Однако у российской стороны пока сохраняется военная база в Гюмри, которая также кардинально не устраивает Турцию.

Актуально Россияне просто взбесились: конфликт с Азербайджаном будет иметь очень плохие последствия для Кремля

Одна из причин – территориальная (военный контингент расположен недалеко от турецких границ), другая – собственные геополитические планы Анкары.

Во-первых, активизировались разговоры о возможности создания турецкой военной базы в Азербайджане.

Во-вторых, кулуарные аспекты двусторонних консультаций между турецким и армянским руководством также предусматривают вопросы обеспечения безопасности для Армении и недопущения нового этапа эскалации войны.

Фактически, продвигая собственные политические интересы в регионе Турция будет позиционировать себя и в статусе гаранта безопасности. В таких условиях любые российские войска будут противоречить интересам Эрдогана, ведь будут создавать риски, которые не нужны Турции.

Турция будет поддерживать будущую армянскую инициативу по выводу российского военного контингента из Армении, которая однозначно будет подниматься армянским руководством, когда будут созданы все условия. Аналогичную позицию будут занимать и в США, особенно, если интересы американского бизнеса начнут работать и приносить доход.

Потеря Россией свои базы в Гюмри – лишь вопрос времени. Однако промежуточным этапом на этом пути станет окончательный выход Армении из ОДКБ.

Пашинян подтвердил наши предыдущие оценки: Ереван не намерен возобновлять участие в пророссийском гибридном образовании, базовый сценарий – выход. Это произойдет, когда Пашинян достигнет договоренностей в переговорах с Турцией и Азербайджаном, но в первую очередь получит гарантии безопасности от США и Франции.

Временные рамки, в которые можно ожидать выхода Армении из ОДКБ, – первая половина 2026 года, то есть до парламентских выборов.

Это станет мощным политическим сигналом и ударом по российским попыткам повлиять на избирательный процесс. А также ликвидирует даже на политическом уровне любые попытки России спровоцировать сценарий переворота в Армении: спровоцировать внутреннюю дестабилизацию, а затем инициировать на площадке ОДКБ дискуссии о необходимости "установления контроля" над ситуацией в Армении с участием организации.

Ключевой вывод: Россия проигрывает в Армении еще до парламентских выборов 2026 года.

Какой интерес в Украины?

То, что транзитные маршруты в регионе будут развиваться без участия России и ее силовиков – определенный шанс для Украины. Урегулирование ситуации на Кавказе позволит развить через армянскую территорию логистический коридор между Черным и Каспийским морями. В контексте потенциально новых направлений украинского экспорта – это дополнительная возможность.

Киев сможет углублять экономические связи с Арменией и Азербайджаном при участии Турции, а также выходить на рынки Центральной Азии, которые заинтересованы в экономическом сотрудничестве с Украиной, осознавая системную потерю Россией способности навязывать им свою волю.