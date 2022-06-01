Эрдоган играет на себя, - Давидюк о позиции Турции

Украина могла быть одним из инструментов переговоров Турции и Финляндии. Эрдоган очень цинично "выкручивает" себе любую возможность заработать политические баллы для Турции и он это делает очень умело.

Об этом 24 канала рассказал политолог Николай Давыдюк. Он также отметил, что действия Эрдогана направлены только на получение определенных политических уступок, и правильно ли это – наверное, нет.

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Эта игра Эрдогана направлена исключительно на него и его интересы, в нашем регионе это наиболее опытный политический игрок, отмечает политолог.

Он играет только на себя и Финляндия думала, что нужно убедить только Россию, но ошиблась. Эрдоган получит для Турции очень много преференций – много инвестиций, новое оружие,

– констатирует Давидюк.

Позиция Турции в войне России против Украины

Президент Турции 30 мая провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Прессслужба Эрдогана информирует, что он обсудил с Путиным "двусторонние отношения и региональные вопросы, в частности, войну Украины и России".

Также турецкий лидер заявил о готовности организации встречи Украины, России и ООН в Стамбуле. По словам Эрдогана, Турция готова принять участие в "механизме мониторинга" между сторонами, если они согласятся.

Что известно о переговорах между Украиной и Россией

В Офисе Президента с начала полномасштабного вторжения России пыталась дипломатически остановить российскую агрессию. Посредником между Киевом и Москвой попыталась стать Турция.

В марте при посредничестве турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу в Стамбуле состоялась встреча глав МИД Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова соответственно. Однако никаких положительных результатов встреча не принесла.

После этого в Стамбуле встретились украинские и российские делегации. Украина передала России свои предложения по окончании войны, однако в Кремле так и не ответили Киеву.

Мирные переговоры между Украиной и Россией приостановлены. В ОП констатировали, что после встречи в Стамбуле никакого продвижения в переговорах не произошло. Также в ОП подчеркнули, что Москва продолжила прибегать к шантажу.

Турции против вступления Финляндии и Швеции в НАТО: детали

Швеция и Финляндия на фоне российской агрессии в Украине решили вступить в НАТО. 18 мая обе страны официально подали заявку на вступление в Альянс . Эксперты считают, что скандинавские страны могут получить членство уже на следующем саммите НАТО.

Однако Турция удивила своих союзников по НАТО, отрицая присоединение двух стран к военному альянсу .

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