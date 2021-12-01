Эрдоган, который хочет стать посредником Украины и России, проведет разговор с Путиным
Источник:ТАСС
Реджеп Тайип Эрдоган скоро проведет телефонный разговор с Владимиром Путиным. Политики могут обсудить предложение президента Турции о посредничестве в переговорах между Украиной и Россией.
Об этом сообщил руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Он отметил, что турецкое государство "имеет особую позицию" относительно ситуации в Украине".
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Турция постоянно на официальном уровне заявляет о недопустимости оккупации Крыма. В вопросе Донбасса заявляет о необходимости полностью выполнять Минские договоренности, предлагая, чтобы Россия активнее выполняла свои обязательства,
– сказал министр.
"Планируется телефонный разговор. Думаю, эти вопросы тоже будут обсуждаться", – добавил Лавров.
Эрдоган предложил посредничество
- Реджеп Эрдоган в понедельник, 29 ноября, заявил, что Турция готова стать посредником между Украиной и Россией. По его словам, страна заинтересована в том, чтобы в регионе царил мир.
- Турецкий президент также проинформировал, что неоднократно обсуждал этот вопрос с Путиным.
- Дмитрий Кулеба положительно оценил предложение Реджепа Эрдогана о посредничестве Турции в переговорах между Украиной и Россией. В то же время дипломат подчеркнул, что есть "красные линии".