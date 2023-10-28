Эрдоган назвал Израиль оккупантом: Иерусалим отзывает дипломатов из Турции

В Турции и Лондоне прошли крупные пропалестинские акции. Реджеп Эрдоган подверг критике Израиль и призвал турок продемонстрировать поддержку ХАМАС.

В субботу, 28 октября, в Стамбуле в аэропорту имени Ататюрка прошел многотысячный митинг, участники которого размахивали турецкими и палестинскими флагами. На этом мероприятии с критикой Израиля выступил Реджеп Эрдоган.

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Что сказал Эрдоган перед митингом

Перед митингом Эрдоган назвал ХАМАС своими "братьями и сестрами" и призвал турок продемонстрировать солидарность с ними. Саму акцию он назвал митингом "против израильского угнетения".

Израильские бомбардировки Газы, усилившиеся минувшей ночью, снова были направлены против женщин, детей и невинных гражданских лиц, усугубляя гуманитарный кризис. Израиль должен немедленно выйти из этого состояния безумия и прекратить свои атаки,

– сказал Эрдоган перед митингом.

Что президент Турции заявил на акции

Президент Турции во время выступления на акции заявил, что Газа "была частью наших территорий". Также он заявил, что Анкара готовится объявить Израиль "военным преступником".

, Эрдоган сообщил, что на митинг в Стамбуле пришли почти 1 500 000 человек.

Еще Эрдоган назвал происходящее в Секторе Газа "резней" и возложил за это ответственность на Запад. Кроме этого Эрдоган пригрозил западным странам "войной креста и полумесяца".

Пропалестинский митинг в Стамбуле: видео из соцсетей



Именно Запад несет наибольшую ответственность за кровопролитие в Секторе Газа. Кровопролитие в Секторе Газа – полностью дело рук Запада,

– заявил президент Турции.

Эрдоган подверг критике западные страны за то, что те "не могут даже призвать Израиль к прекращению огня, не говоря уже о том, чтобы отреагировать на это".

Также президент Турции назвал Израиль "оккупантом палестинских территорий" и "пешкой". По его мнению, Израиль "будет принесен в жертву, когда придет день". Кроме этого, глава государства вновь заявил, что не считает ХАМАС террористической организацией.

Эрдоган выступил на митинге: видео из соцсетей



Как отреагировал Израиль

Глава МИД Израиля Эли Коэн назвал слова Эрдогана резким заявлением. Министр заявил, что отзывает дипломатов из Турции. По его словам, Иерусалим пересмотрит отношения с Анкарой.

В Лондоне тоже прошла пропалестинская акция

В эту субботу в столице Великобритании состоялся многотысячный митинг в поддержку Палестины. В соцсетях распространяются кадры с места событий.

В Лондоне прошел пропалестинский митинг: видео из соцсетей



Многие вышли на улицы в поддержку Газы: видео из соцсетей



Что говорят эксперты об антиизраильской риторике Эрдогана