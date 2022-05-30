Эрдоган обсудил с Путиным войну в Украине

Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Путиным. В частности, говорилось и о войне в Украине.

Так, во время разговора турецкий президент и российский диктатор обсудили, в частности, украино-российскую войну, а также отношения Турции и России.

Для Путина сейчас война против Украины – приоритетная, – российский журналист

Что говорил Эрдоган с Путиным об Украине

В ходе переговоров с Путиным, Эрдоган объявил, что необходимо "быстрее установить мир между Россией и Украиной". А также принять меры по устранению негативных последствий войны и укреплению доверия.

Турецкий глава также заявил, что готов встретиться с Россией, Украиной и ООН в Стамбуле как посредник, если обе стороны договорятся в принципе.

Анкара готова взять на себя роль в механизме наблюдения, - заявили в канцелярии Эрдогана.

30-километровая "зона безопасности"

Ранее сообщалось, что президент Турции намерен провести телефонные разговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Эрдоган намерен призвать стороны вернуться к переговорам и решать вопросы в диалоге.

Турция также хочет создать 30-километровую "зону безопасности" вдоль сирийской границы, чтобы защититься от нападений курдских боевиков. Теперь Эрдоган лично сказал Путину, что это нужно сделать.

Обратите внимание – что значит для Путина война в Украине: смотрите видео