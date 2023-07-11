Турция наживается на России: как дальше будут развиваться отношения двух стран

Россия теряет Турцию как своего партнера. Эрдоган перестраивает политику, которая будет подпадать под постпутинский мир и действует в собственных интересах.

Об этом 24 Каналу отметил российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов. Он объяснил отношение Эрдогана к Путину.

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Временное сотрудничество

Турция остается партнером для России в вопросах импорта. В частности, является одним из каналов поставки подсанкционных товаров для страны-агрессора.

"Это товары, которые необходимы для работы оборонного комплекса и непосредственного изготовления ракет. В этом смысле Турция пока сохраняет лояльность и наживается, потому что с экономикой беда", – отметил оппозиционер.

Аббас Галлямов об отношении Турции к России: смотреть видео

Перестройка политики

Впрочем, в других вопросах Турция становится все менее дружественной к России. Эрдоган видит, что Путин проигрывает и начинает перестраивать свою политику под постпутинский режим. Он не хочет оказаться в списке союзников проигравшего диктатора.

"Он присоединяется к коалиции победителей. Чтобы Украина по окончании войны не имела претензий к Турции. С украинской победой могут начаться новые демократические транзиты. Американцы просто так не распустят коалицию, созданную в поддержку Украины. Потом будут смотреть, кто помогал главному злодею и разбираться – рычагов много", – добавил Галлямов.

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