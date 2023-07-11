Турция наживается на России: как дальше будут развиваться отношения двух стран
Россия теряет Турцию как своего партнера. Эрдоган перестраивает политику, которая будет подпадать под постпутинский мир и действует в собственных интересах.
Об этом 24 Каналу отметил российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов. Он объяснил отношение Эрдогана к Путину.
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Временное сотрудничество
Турция остается партнером для России в вопросах импорта. В частности, является одним из каналов поставки подсанкционных товаров для страны-агрессора.
"Это товары, которые необходимы для работы оборонного комплекса и непосредственного изготовления ракет. В этом смысле Турция пока сохраняет лояльность и наживается, потому что с экономикой беда", – отметил оппозиционер.
Аббас Галлямов об отношении Турции к России: смотреть видео
Перестройка политики
Впрочем, в других вопросах Турция становится все менее дружественной к России. Эрдоган видит, что Путин проигрывает и начинает перестраивать свою политику под постпутинский режим. Он не хочет оказаться в списке союзников проигравшего диктатора.
"Он присоединяется к коалиции победителей. Чтобы Украина по окончании войны не имела претензий к Турции. С украинской победой могут начаться новые демократические транзиты. Американцы просто так не распустят коалицию, созданную в поддержку Украины. Потом будут смотреть, кто помогал главному злодею и разбираться – рычагов много", – добавил Галлямов.
Отношение Турции и России: основные новости
- Эрдоган ведет свою игру с Путиным. У Турции проблемы с экономикой, поэтому она зависима от России в плане торговли и транзита нефти.
- Турецкий лидер принял участие в возвращении командиров "Азова" и защитников "Азовстали" в Украину, которые после обмена по договоренностям находились в Стамбуле. Также он поддержал членство Украины в НАТО. Это может сыграть свою политическую роль в отношении России.
- В августе российский диктатор должен приехать в Турцию, несмотря на решение МУС. Для Путина это крайне важная поездка. Вместе с Эрдоганом они могут обсудить войну в Украине.