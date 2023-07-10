Об этом 24 Каналу сказал казахстанский политик, предприниматель, лидер движения "Демократический выбор Казахстана" Мухтар Аблязов. Он на примере цифр объяснил выгоду Турции от сотрудничества с Россией.

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Зерновая не сделка

Зерновое соглашение впервые было заключено в прошлом году для безопасного экспорта пищевых продуктов из портов Украины. За это время Россия несколько раз пыталась блокировать поставки. Несмотря на то, что Турции вроде бы важно украинское зерно, Эрдоган заключает соглашения без всякого конфликта с Путиным, считает казахстанский политик. Непосредственно российскому диктатору она невыгодна.

"По этому соглашению прошло около 30 миллионов тонн зерна. Если умножить на рыночные цены, то это почти 10 миллиардов долларов. Соответственно возникает вопрос: зачем Путину помогать Украине, чтобы она получила эти деньги. Это зерновое соглашение Путин делает в балансе своих политических интересов. Если он этого не сделает, то в другом месте он потеряет больше", – отметил он.

Мухтар Аблязов о сотрудничестве России и Турции: смотреть видео

Усиление сотрудничества

По данным Аблязова, товарооборот между Турцией и Россией вырос на 83% и составляет 62 миллиарда долларов. Плюс к этому 75 миллиардов долларов Турция получает за транзит нефти через Босфор и Дарданеллы. А также имеет доход от другого экспорта, в частности, металла, удобрений и другого. В общей сложности – почти 150 миллиардов долларов.

"Поэтому когда есть прямая экономическая выгода для Эрдогана и для Путина ценой в 150 миллиардов (а в реальности больше) – 10 миллиардов, которые идут по зерновому соглашению – это все небольшая сумма", – добавил предприниматель.

Зависимость экономик России и Турции

У Турции сложная экономическая ситуация. Национальная валюта рекордно падает и обесценивается, резервов золотовалютного фонда недостаточно, заявил Аблязов. Но структура торговли России и Турции помогает развиваться последней. В частности, за счет туристов, которых 12% – из России.

Эрдоган ищет баланс: с одной стороны, поддерживает Украину, с другой – торгует с Россией. Турция – страна номер 1, которая помогает обходить Путину санкции, в том числе по поставкам товаров двойного назначения. Турция действует в рамках коридора,

– объяснил казахстанский политик.

Но, возвращаясь к зерновому соглашению, Эрдогану выгодно, чтобы оно было подписано. Иначе Запад может усилить давление и заставит определиться с одним стулом, на котором турецкий президент должен продолжить сидеть. По всей вероятности, он будет не на стороне России.

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