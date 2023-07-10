Про це 24 Каналу сказав казахстанський політик, підприємець, лідер руху "Демократичний вибір Казахстану" Мухтар Аблязов. Він на прикладі цифр пояснив вигоду Туреччини від співробітництва з Росією.

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Зернова не угода

Зернова угода вперше була укладена минулого року задля безпечного експорту харчових продуктів з портів України. За цей час Росія декілька разів намагалася блокувати постачання. Попри те, що Туреччині начебто важливе українське зерно, Ердоган укладає угоди без усілякого конфлікту з Путіним, вважає казахстанський політик. Безпосередньо російському диктатору вона є невигідною.

"За цією угодою пройшло близько 30 мільйонів тонн зерна. Якщо помножити на ринкові ціни, то це майже 10 мільярдів доларів. Відповідно виникає питання: навіщо Путіну допомагати Україні, щоб вона отримала ці гроші. Цю зернову угоду Путін робить в балансі своїх політичних інтересів. Якщо він цього не зробить, то в іншому місці він втратить більше", – відзначив він.

Мухтар Аблязов про співпрацю Росії та Туреччини: дивитись відео

Посилення співпраці

За даними Аблязова, товарообіг між Туреччиною та Росією виріс на 83% і наразі складає 62 мільярди доларів. Плюс до цього 75 мільярдів доларів Туреччина отримує за транзит нафти через Босфор і Дарданелли. А також має дохід від іншого експорту, зокрема металу, добрив та іншого. Загалом – майже 150 мільярдів доларів.

"Тому коли є пряма економічна вигода для Ердогана і для Путіна ціною у 150 мільярдів (а в реальності більше) – 10 мільярдів, які йдуть по зерновій угоді, – це все невелика сума", – додав підприємець.

Залежність економік Росії та Туреччини

У Туреччини складана економічна ситуація. Національна валюта рекордно падає і знецінюється, резервів золотовалютного фонду недостатньо, заявив Аблязов. Але структура торгівлі Росії та Туреччини допомагає розвиватися останній. Зокрема, за рахунок туристів, яких 12% – з Росії.

Ердоган шукає баланс: з одного боку підтримує Україну, з іншого – торгує з Росією. Туреччина – країна номер 1, яка допомагає обходити Путіну санкції, в тому числі з поставок товарів подвійного призначення. Туреччина діє в рамках коридору,

– пояснив казахстанський політик.

Але, повертаючись до зернової угоди, то Ердогану вигідно, аби вона була підписана. Інакше Захід може посилити на нього тиск і змусить визначитися з одним стільцем, на якому турецький президент має продовжити сидіти. Ймовірно, він буде не на боці Росії.

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