Про це 24 Каналу відзначив громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін. Він пояснив, чому російський диктатор заплющує очі на очевидні речі.

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Позиції Росії

Авторитет Владіміра Путіна вже геть стертий до нуля, а його погрози ніхто не сприймає серйозно. Так, 4 квітня Фінляндія офіційно стала 31 членом НАТО. Після її приєднання до Альянсу загальна протяжність кордону НАТО з Росією зросла на приблизно 1 300 кілометрів. Російські пропагандисти у відповідь намагалася лякати військовими "сюрпризами", та як завжди це були лише слова.

"Це каже про те, що це були якісь надумані приводи для якихось дій. Насправді в Росії ФСБ утримує владу. Намагається розповсюдити її далі через корупцію, на полі бою, дипломатичними і політичними шляхами і цей тиск продовжується. Тому протистоїть воєнний союз НАТО. Все достатньо чітко позначено", – сказав громадський діяч.

Юрій Рашкін про внутрішні процеси в Росії: дивитись відео

Зворотній ефект пропаганди

Путін так хотів маніпулювати населенням через пропаганду, натомість сам піддався її впливу. Які б сигнали йому не посилав Захід і той же Альянс про те, що позиції Росії – все, бункерний очільник не буде їм вірити. Він звик слухати лише те, що хоче почути від своїх посіпак.

Скільки можна жити у королівстві, де всі визнали, що "король" голий? І по ТБ визнали, що це найновіша мода, і ми всі терміново будемо роздягатися, бо так ходить "король" – це найкращий одяг. Очевидно, в Росії можна робити все, що завгодно з населенням, що б не сказали по ТБ. Така реальність і вона все ближча до Північної Кореї,

– додав Юрій Рашкін.

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