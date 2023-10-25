Не террористы, а освободители: Эрдоган шокировал заявлением о ХАМАСе и отменил визит в Израиль
Источник:The Times of Israel
Реджеп Эрдоган внезапно поддержал ХАМАС. Более того, турецкий лидер сделал выпад в сторону Израиля и передумал ехать в еврейское государство.
Реджеп Эрдоган высказал свою официальную позицию по поводу войны между ХАМАС и Израилем. Турецкий президент осудил действия еврейского государства и поддержал палестинских боевиков.
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Что именно сказал Эрдоган
Президент Турции дал понять, что он не считает членов ХАМАС террористами.
ХАМАС – это не террористическая организация, а группа освободителей и моджахедов, борющихся за защиту своих земель и граждан,
– сказал он.
Эрдоган обвинил Израиль в "зверствах" в Секторе Газы. По его словам, почти половина погибших в результате ударов ЦАХАЛ – "это дети".
Турецкий лидер также заявил, что планировал поехать в еврейское государство, но отменил свой визит. Он призвал все другие страны оказывать давление на правительство Беньямина Нетаньяху, "чтобы вернуть государство Израиль к здравому смыслу". Все это Эрдоган сказал, выступая перед парламентской фракцией своей политсилы "Партия справедливости и развития".
Что сказал глава МИД Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время своего визита в Катар тоже подверг критике Израиль. Он обвинил ЦАХАЛ в "преступлениях против человечности"
Нападения на наших палестинских братьев, включая детей, пациентов и стариков, даже в школах, больницах и мечетях, являются преступлением против человечности,
– сказал глава турецкой дипломатии.
Такое заявление Хакан Фидан сделал на встрече с главой МИД Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани.
Последние новости о войне на Ближнем Востоке
- Недавно официальный представитель правительства Израиля Ариэль Бульштейн в разговоре с 24 Каналом заявил, что палестинские боевики долго готовили нападение на Израиль. ХАМАС создал по всей территории Сектора Газа систему тоннелей и разместил тысячи мест для запуска ракет, в том числе под землей.
- Собеседник также напомнил, что у палестинских боевиков есть союзники. Речь идет о Хезболле, которая значительно сильнее ХАМАС.
- Как сообщалось ранее, начальник штаба ЦАХАЛ Герци Халеви сообщил о готовности Армии обороны Израиля к наземным маневрам. Однако, по его словам, Израиль пока не наступает из-за определенных тактических и стратегических соображений.
- Напомним, израильский военный обозреватель Давид Шарп предположил, что северная часть Сектора Газа станет первой целью для наступления ЦАХАЛ. Он также заявил, что Армия обороны Израиля имеет множество разнообразных планов наземной операции.