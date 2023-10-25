Не террористы, а освободители: Эрдоган шокировал заявлением о ХАМАСе и отменил визит в Израиль

25 октября 2023, 15:38
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Источник:

The Times of Israel

Реджеп Эрдоган внезапно поддержал ХАМАС. Более того, турецкий лидер сделал выпад в сторону Израиля и передумал ехать в еврейское государство.

Реджеп Эрдоган высказал свою официальную позицию по поводу войны между ХАМАС и Израилем. Турецкий президент осудил действия еврейского государства и поддержал палестинских боевиков.

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Что именно сказал Эрдоган

Президент Турции дал понять, что он не считает членов ХАМАС террористами.

ХАМАС – это не террористическая организация, а группа освободителей и моджахедов, борющихся за защиту своих земель и граждан,
– сказал он.

Эрдоган обвинил Израиль в "зверствах" в Секторе Газы. По его словам, почти половина погибших в результате ударов ЦАХАЛ – "это дети".

Турецкий лидер также заявил, что планировал поехать в еврейское государство, но отменил свой визит. Он призвал все другие страны оказывать давление на правительство Беньямина Нетаньяху, "чтобы вернуть государство Израиль к здравому смыслу". Все это Эрдоган сказал, выступая перед парламентской фракцией своей политсилы "Партия справедливости и развития".

Что сказал глава МИД Турции

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время своего визита в Катар тоже подверг критике Израиль. Он обвинил ЦАХАЛ в "преступлениях против человечности"

Нападения на наших палестинских братьев, включая детей, пациентов и стариков, даже в школах, больницах и мечетях, являются преступлением против человечности,
– сказал глава турецкой дипломатии.

Такое заявление Хакан Фидан сделал на встрече с главой МИД Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани.

Последние новости о войне на Ближнем Востоке

  • Недавно официальный представитель правительства Израиля Ариэль Бульштейн в разговоре с 24 Каналом заявил, что палестинские боевики долго готовили нападение на Израиль. ХАМАС создал по всей территории Сектора Газа систему тоннелей и разместил тысячи мест для запуска ракет, в том числе под землей.
  • Собеседник также напомнил, что у палестинских боевиков есть союзники. Речь идет о Хезболле, которая значительно сильнее ХАМАС.
  • Как сообщалось ранее, начальник штаба ЦАХАЛ Герци Халеви сообщил о готовности Армии обороны Израиля к наземным маневрам. Однако, по его словам, Израиль пока не наступает из-за определенных тактических и стратегических соображений.
  • Напомним, израильский военный обозреватель Давид Шарп предположил, что северная часть Сектора Газа станет первой целью для наступления ЦАХАЛ. Он также заявил, что Армия обороны Израиля имеет множество разнообразных планов наземной операции.

Автор: Петро Залива