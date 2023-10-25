Не террористы, а освободители: Эрдоган шокировал заявлением о ХАМАСе и отменил визит в Израиль

Реджеп Эрдоган внезапно поддержал ХАМАС. Более того, турецкий лидер сделал выпад в сторону Израиля и передумал ехать в еврейское государство.

Реджеп Эрдоган высказал свою официальную позицию по поводу войны между ХАМАС и Израилем. Турецкий президент осудил действия еврейского государства и поддержал палестинских боевиков.

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Что именно сказал Эрдоган

Президент Турции дал понять, что он не считает членов ХАМАС террористами.

ХАМАС – это не террористическая организация, а группа освободителей и моджахедов, борющихся за защиту своих земель и граждан,

– сказал он.

Эрдоган обвинил Израиль в "зверствах" в Секторе Газы. По его словам, почти половина погибших в результате ударов ЦАХАЛ – "это дети".

Турецкий лидер также заявил, что планировал поехать в еврейское государство, но отменил свой визит. Он призвал все другие страны оказывать давление на правительство Беньямина Нетаньяху, "чтобы вернуть государство Израиль к здравому смыслу". Все это Эрдоган сказал, выступая перед парламентской фракцией своей политсилы "Партия справедливости и развития".

Что сказал глава МИД Турции

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время своего визита в Катар тоже подверг критике Израиль. Он обвинил ЦАХАЛ в "преступлениях против человечности"

Нападения на наших палестинских братьев, включая детей, пациентов и стариков, даже в школах, больницах и мечетях, являются преступлением против человечности,

– сказал глава турецкой дипломатии.

Такое заявление Хакан Фидан сделал на встрече с главой МИД Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани.

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