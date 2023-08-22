Путин не способен представлять Россию на международной арене: как этим воспользуется Эрдоган

Владимир Путин не решается выезжать за пределы России, окончательно обрекая Россию на международную изоляцию. Турция собирается воспользоваться этим упадком российского президента на переговорах по зерновому соглашению.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его мнению, визит Реджепа Эрдогана в Россию будет своеобразной услугой бестолковому кремлевскому вождю, которая позволит Турции усилить свои позиции на переговорах.

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О чем будет свидетельствовать визит Эрдогана в Россию

Эрдоган решил воспользоваться слабостью Путина. Он отправится в Россию для того, чтобы выторговать выгодные для себя условия.

"Это очень важный момент, который окончательно подтверждает, что Путин невыездной. Этим российский диктатор потерял свои символические полномочия, ведь представление страны на международной арене – это его непосредственная обязанность", – подчеркнул Давидюк.

Президент Турции имеет мотивацию увидеться с Путиным. Но возникают сомнения, что в будущем к диктатору будут приезжать заметные политические фигуры.

"Накануне президентских выборов в России Путин показывает, что не способен выполнять роль президента в полной мере. Это ставит перед российскими "кагэбэшными" элитами вопрос о том, что России нужен новый руководитель", – убежден политолог.

Николай Давидюк о визите Эрдогана в Россию: смотрите видео

Российский диктатор боится пакистанского сценария

Путин решил не ехать в Турцию не только из страха быть арестованным. Кроме этого, он также боится нового мятежа в России.

"Русский диктатор боится, что он может уехать из России и не вернуться назад. Новый мятеж может застать его в Турции. Подобные примеры есть в истории Пакистана, когда тамошний президент летит на заседание ООН, а в это время премьер-министр пытается занять его место", – объяснил Давидюк.

У Путина нет надежного человека, на которого он мог бы покинуть Россию. Ранее он мог "оставить" президентство Дмитрию Медведеву на целых 6 лет, а сегодня он больше всего боится потерять имперскую корону.

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