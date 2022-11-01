Эрдоган созвонился с Путиным: что говорили о зерновом соглашении
Источник:T.C. Cumhurbaşkanlığı
Президент Турции провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Не обошлось без лести и разговоров о "переговорах" Украины и России.
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что разговаривал с Путиным. В частности, стороны обсуждали последние события российско-украинской войны.
Еще три судна вышли из украинских портов в рамках зерновой инициативы
Подробности разговора Путина и Эрдогана
Президент Эрдоган заявил, что Турция продолжает принимать "необходимые инициативы" со всеми сторонами для решения проблем, связанных с выполнением Стамбульского соглашения по экспорту зерна.
Президент Турции выразил уверенность, что сможет наладить сотрудничество, ориентированное на решение этого вопроса. Он также заявил, что если зерновой кризис удастся решить с помощью конструктивного подхода, Турция будет поощрять шаги, которые необходимо предпринять на этом пути – вернуться к переговорам.
При этом Реджеп Эрдоган поблагодарил президента России Путина за его "искренние заявления о Турции" и о нем самом.
Накануне Путин заявил, что президент Турции "не позволяет сесть себе на шею и руководствоваться интересами третьих стран" и назвал его "крепким орешком".
Эрдоган хочет "помирить" Украину и Россию
- Президент Турции настаивает на переговорах Украины и России. Ранее сообщалось, что он хочет провести совместную встречу с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в Турции ради радикального разрешения кризиса.
- Тем временем Россия приостановила свое участие в зерновом соглашении. Это оккупанты планировали уже давно, а предпосылкой стали взрывы во временно оккупированном Севастополе.
- Несмотря на это, ООН согласовала выход судов из украинских портов.