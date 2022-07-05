Эрдоган получил, что хотел: почему Турция согласилась на Швецию и Финляндию в НАТО

Турция наконец дала согласие на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. При этом не забыв и о формуле "ты мне, а я – тебе", которая удивительно точно изображает подход всех без исключения восточных государств к ведению геополитических дел.

Какими были последние камни преткновения на пути финнов и шведов в Альянс, какие преференции получила Турция в обмен на снятие поставленного блока, что обязаны будут делать Хельсинки и Стокгольм в соответствии с трехсторонним меморандумом и почему разрешение всех противоречий между сторонами так затянулось – сайт 24 канала поинтересовался у экспертов. А именно: координатора проектов международной политики в ЦГАКР Владимира Соловьяна и эксперта по турецкой и балканской политике аналитического центра AD ASTRA Александра Вороны.

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Переговоры Турции с Финляндией и Швецией

27 июня состоялся мини-саммит с участием трех сторон, который модерировало НАТО в лице Столтенберга. Эта встреча предшествовала большому саммиту. Как развивались события за малым столом переговоров?

Владимир Соловьян: Да, НАТО скорее играло вспомогательную роль. Предоставило площадку для такого форума и обретения взаимопонимания между правительствами Швеции, Финляндии и Турции.

Прежде всего, нужно было продемонстрировать единство внутри самого Альянса во всем, что касается ключевых вопросов. Не в последнюю очередь и в отношении одного из экзистенциальных – включения новых членов в свой состав.

Ведь этот саммит в Мадриде имеет исторический вес, если учитывать существенные изменения в европейской конструкции безопасности. Но с поправкой на те важные решения, которые предусмотрены повесткой дня. Поэтому перед началом большой встречи важно было продемонстрировать, что союзники могут договариваться между собой. А значит, есть консенсус. Это было достаточно неожиданным сигналом для многих. В первую очередь для России.

Саммит в Мадриде / Фото kajakallas, Twitter

Особенно, когда президент Финляндии накануне мадридского саммита делал достаточно осторожные заявления. В частности, на тему того, что переговоры могут затянуться до осени. Такие его слова вызвали тревожные ожидания того, что эта неопределенная ситуация может быть использована Россией с целью посеять разногласия в рядах Альянса.

Однако этого удалось избежать и мы видим, что в принципе, работа на полях саммита началась с приятных новостей. Это отметил даже лично Борис Джонсон.

За малым столом переговоров были согласованы основные положения подписанного меморандума между Турцией, Швецией и Финляндией. То есть по сути это трехстороннее соглашение без привлечения арбитра в виде НАТО или США.

Хотя была вероятность того, что Америка будет задействована в дипломатическом процессе. По той причине, что Турция требовала разрешить приобретение 40 истребителей F-16. Вдобавок Эрдоган стремится к снятию санкций наложенных Белым домом за приобретение российских ПВО С-400.

Среди других требований можно выделить желание Анкары вернуться в программу закупки новейших американских истребителей F-35.

Подобные договоренности в большей степени остаются непубличными. Однако мы понимаем, что они таки были заключены в закрытом режиме, скорее всего. Несмотря на то, что представители США отрицают факт наличия каких-либо таких соглашений.

Александр Ворона: Еще одним предметом переговоров была военная операция Турции на севере Сирии. Турецкая сторона хотела добиться невмешательства как новых аппликантов в НАТО, так и Альянса в целом в военные действия, предпринимаемые на сирийской границе.

Эрдоган получил свою выгоду / Фото Getty Images

Владимир Соловьян: Я со своей стороны хотел бы еще вернуться к пунктам меморандума. Большинство из них касается внутренней политики Турции. В частности, неподдержки Швецией и Финляндией курдских сил. Это та история, которую турецкий лидер сможет продать своему избирателю.

Не стоит забывать, что в следующем году нас ждут турецкие президентские выборы. Очевидно, что вопрос о членстве Финляндии и Швеции может быть одним из лейтмотивов этих выборов. Поскольку ратификация парламентом Турции этого решения о принятии новых членов в НАТО может совпасть по времени с президентской кампанией или предшествовать последней.

Александр Ворона: На мой взгляд, вопрос курдов в контексте турецких интересов выглядит достаточно сомнительным. Ибо, например, РПК (Рабочая Партия Курдистана), да, она была признана террористической организацией, но она уже и так считалась в большинстве стран НАТО.

В ЕС она считается террористической уже 20 лет, начиная с 2002-го. А в США все 25 – с 1997-го. Гораздо более важными были вопросы, связанные с отношениями Финляндии и Швеции с другими организациями и партиями сирийских курдов. Как, к примеру, отряды народной самообороны. И, конечно, с гюленистами.

Решение было достаточно компромиссным в этом плане. Аппликанты отказались от поддержки упомянутых структур. Однако, по сути, эта формулировка "отказ от поддержки" довольно размыта. Ведь трактовать саму поддержку можно по-разному. И более того, в настоящее время известно, что Эрдоган требует экстрадировать в Турцию 73 курдских деятеля.

Еще одним принципиальным требованием со стороны Турции является разблокирование торговли оружием со шведами и финнами.

Владимир Соловьян: Да, бесспорно. Оборонные закупки были очень болезненным аспектом для Анкары, которая в последние годы производила необходимые приобретения в обход шведского и финского рынков соответственно.

Теперь, когда оба государства станут членами НАТО, они будут обязаны открыть свои рынки для торгов со всеми без исключения партнерами. Таким образом, Эрдоган сможет и в этой части отстоять турецкие национальные интересы.

Почему процесс разрешения противоречий так затянулся?

Владимир Соловьян: Еще в конце прошлого века в странах Скандинавии осела немалая доля выходцев не только из Турецкого Курдистана, но и Иракского и Иранского тоже.

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К примеру, в шведском парламенте одна из депутатов является уроженкой Иранского Курдистана. Именно от ее голоса зависит парламентское большинство. Этот вопрос был достаточно чувствительным для шведской стороны. Однако в сентябре там пройдут парламентские выборы и госпожа Амина Какебаба потеряет свой мандат. А поскольку она не принадлежит ни к одной партии, то по местному законодательству больше не сможет баллотироваться.

НАТО расширится еще на 2 страны / Фото Getty Images

Следовательно, в следующем созванном парламенте больше не будет возникать проблемы с курдским лобби. Кроме того, вопрос заключался в политическом активизме и попытке других политических групп Швеции использовать эту ситуацию в свою пользу для критики действующей власти в стране.

Но стоит помнить, что кто бы ни был у власти что в Швеции, что в Финляндии, действия тамошних политиков должны быть согласованы с национальным законодательством. Поэтому я не думаю, что мы станем свидетелями экстрадиции членов определенных курдских группировок, которые уже приобрели гражданство этих стран.

Александр Ворона: Поводом для задержек могли служить и разногласия в трактовке того, что же будет означать поддержку/неподдержку опальных сирийских курдов. Вопрос был одним из самых проблемных из-за того, что ни Швеция, ни Финляндия до последнего не хотели терять статус демократических убежищ для инакомыслящих.

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