Об этом 24 каналу рассказал политолог Петр Олещук. Он также отметил, что, вероятно, велись серьезные переговоры не без участия США.

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"Это очень важно, ведь НАТО снова переходит к расширению. Альянс присоединяет все больше стран, принадлежащих к европейской цивилизации, таким образом выступает как защитник европейских ценностей", – отметил политолог.

Ну и это большой привет России. Мы ведь помним, как Путин еще в начале 2022 года рассказывал всем, что НАТО должна вернуться к границам времен холодной войны, говорит Олещук.

А сейчас видим, что НАТО начинает со всех сторон окружать Санкт-Петербург,

– отмечает политолог.

Детальнее о результатах саммита НАТО в Мадриде для Украины: смотрите видео

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