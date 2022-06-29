Про це 24 каналу розповів політолог Петро Олещук. Він також зазначив, що, ймовірно, велись досить серйозні перемовини не без участі США.

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"Це дуже важливо, адже НАТО знову переходить до розширення. Альянс долучає все більше країн, які належать до європейської цивілізації, таким чином виступає, як захисник європейських цінностей", – зазначив політолог.

Ну і це великий привіт Росії. Адже ми пам'ятаємо, як Путін ще на початку 2022 року розповідав усім, що НАТО має повернутись до кордонів часів холодної війни, говорить Олещук.

А зараз бачимо, що НАТО починає з усіх боків оточувати Санкт-Петербург,

– зазначає політолог.

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Як НАТО реагує на війну в Україні та допомога країнам Балтії

Через чотири місяці після початку війни в Україні в НАТО нарешті вирішили обговорити надання допомоги країнам Балтії в разі російського нападу, а також додаткову допомогу Україні, яка уже веде боротьбу.