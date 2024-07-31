"Многие об этом забыли": чем обусловлена симпатия Эрдогана к ХАМАС

Президент Турции Реджеп Эрдоган недавно выдал порцию скандальных заявлений. Некоторые из них касались Израиля. Уже не впервые Эрдоган довольно агрессивно высказывается относительно Иерусалима.

Кроме того, Эрдоган неоднократно поддерживал действия ХАМАС. Израильский военный обозреватель Давид Шарп в разговоре с 24 Каналом объяснил, что стоит за симпатией лидера Турции к ХАМАС и нелюбовью к Израилю.

Советуем посмотреть Мир на пороге новой большой войны: когда Израиль нападет на Ливан и вмешается ли Турция

Почему ХАМАС симпатизирует Эрдогану

Эрдоган – исламист, хотя многие об этом забывают. Он руководит и возглавляет исламистскую "Партию справедливости и развития", которая корнями тянется к движению "Братьев-мусульман". У них есть немало филиалов и разновидностей, но объединяет их особая "любовь" к Израилю. Эта особая "любовь" к Израилю у Эрдогана имеет идеологический и религиозный характер,

– отметил Давид Шарп.

"Братья-мусульмане"

Арабская суннитско-исламская радикальная религиозно-политическая ассоциация. Возникла 1928 из небольшой группы, которую в году создал Гасан аль-Банна в Исмаилии. С момента своего основания в 1928 году исламистская ассоциация "Братья-мусульмане" развилась в мощную региональную сеть, в которую входили политические, общественные и военные подразделения во многих странах арабского мира.

Ненависть к Израилю у Реджепа Эрдогана гораздо больше, чем у многих правителей арабских стран, которые исходят только из своей выгоды. Эрдоган же – идеолог, к тому же довольно эмоциональный.

"Интересно, что одной из ветвей "Братьев-мусульман" является движение ХАМАС – то самое, с которым сейчас воюет Израиль в Секторе Газа. Именно из-за этого идеологического родства, у Эрдогана есть особая симпатия к ХАМАСу. Он не только не считает их террористами, но и считает их обычным национально-освободительным движением, что является почти прямой цитатой", – отметил Шарп.

Действительно, незадолго после нападения боевиков ХАМАС на Израиль, Реджеп Эрдоган довольно остро очертил свое отношение к палестино-израильской войне. По его словам, ХАМАС является освободительным движением, которое борется за свою независимость.

"Эрдоган принимает ХАМАС на своей территории, более того террористы ХАМАС планируют теракты с территории Турции в Израиле. Это доказанные факты. Соответственно отношение Эрдогана к Израилю является негативным", – объяснил военный обозреватель.

Реально ли исключить Турцию из НАТО

Добавим также, что на днях Эрдоган заявил, что Турция может "войти в Израиль, как в Ливию и Нагорный Карабах". Из-за таких угроз Израиль требует исключить Турцию из НАТО.

Большого значения заявлению израильского МИДа придавать не стоит. Этот призыв является скорее формальным декларативным действием. Израиль не может решить, кто есть и кто будет членом НАТО. Даже любой член НАТО не может решать, кого исключить из Альянса. В целом механизм исключения из НАТО очень непонятен,

– подчеркнул Шарп.

Хотя стоит отметить, что и без Израиля немало стран и отдельных должностных лиц считают Турцию лишней в Североатлантическом Альянсе.

"Сегодня НАТО вполне может обойтись без Турции, она чужая с культурной, цивилизационной и политической точки зрения. Но не эрдогановская Турция может выглядеть несколько иначе. Это очевидно для многих на Западе. Он в свое время с впечатляющими нападками обращался к западным лидерам, в частности ведущих; делал очень громкие и недипломатические заявления", – объяснил военный обозреватель.

Смотрите также После сравнения Эрдогана с Хусейном, в Турции сравнили Нетаньяху с Гитлером