Эрдоган унизил путина, НАТО контролирует Южный Кавказ, – Пионтковский

НАТО подползает к территории россии и уже контролирует Южный Кавказ. А глава кремля владимир путин фактически унижен президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. Однако, отметил он, путина почему-то не волнует поглощение НАТО Южного Кавказа.

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"Эрдоган унизил путина"

Пионтковский считает, что президент Турции использует главу кремля.

На этот вопрос ответила карабахская война 2020 года. Он (Эрдоган – 24 канал) же унизил путина фактически,

– заявил российский публицист.

Он напомнил, что в 2021 году, уже после карабахской войны, в городе Шуша, который азербайджанцы отбили у армян, было подписано соглашение об объединении азербайджанской и турецкой армий. Ее подписание проходило в торжественной обстановке в присутствии президентов Турции и Азербайджана – Эрдогана и Алиева.

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"НАТО контролирует Южный Кавказ"

Пионтковский заметил, что страшное для путина НАТО уже подползает к территориям россии. Ведь никакой азербайджанской армии уже не существует, а только единственная турецко-азербайджанская армия.

Это армия НАТО. Потому что Турция – член НАТО. И это НАТО контролирует практически весь Южный Кавказ,

– подчеркнул он.

Пионтковский добавил, что Османская империя занимает на Южном Кавказе те позиции, которые не занимала последние 180 лет. Поэтому НАТО уже поглотила Южный Кавказ. Но путина это почему-то не волнует.

Переговоры Эрдогана с путиным: что известно

Президент Турции Реджеп Эрдоган 5 августа прибыл в россию. В Сочи он провел встречу с владимиром путиным. Речь шла о сотрудничестве и газовых вопросах.

Эрдоган подтвердил, что Турция решила оплачивать часть российского газа рублями. Он не рассказал, о какой именно части оплаты за газ идет речь.

Также по возвращении из Сочи Реджеп Эрдоган заявил, что в Турции пять банков переходят на российскую платежную систему "Мир". Это вроде бы нужно самой стране, а также для облегчения путешествий для туристов из государства-террориста.

В своей внешней политике Реджеп Эрдоган маневрирует только с прагматическими соображениями . Политический и военный эксперт Андрей Пионтковский уверен, что президент Турции цинично использует российского диктатора. путин же просто "ведется" на все приманки, которые ему подбрасывают.

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