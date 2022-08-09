Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. Однак, зауважив він, путіна чомусь не хвилює поглинання НАТО Південного Кавказу.

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"Ердоган принизив путіна"

Піонтковський вважає, що президент Туреччини використовує главу кремля.

На це питання відповіла карабаська війна 2020 року. Він (Ердоган – 24 канал) же принизив путіна фактично,

– заявив російський публіцист.

Він нагадав, що у 2021 році, вже після карабаської війни, у місті Шуша, яке азербайджанці відбили у вірмен, була підписана угода про об'єднання азербайджанської і турецької армій. Її підписання відбувалося в урочистій обстановці у присутності президентів Туреччини і Азербайджану – Ердогана і Алієва.

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"НАТО контролює Південний Кавказ"

Піонтковський зауважив, що страшне для путіна НАТО вже підповзає до територій росії. Адже ніякої азербайджанської армії вже не існує, а лише єдина турецько-азербайджанська армія.

Це армія НАТО. Тому що Туреччина – член НАТО. І це НАТО контролює практично весь Південний Кавказ,

– наголосив він.

Піонтковський додав, що Османська імперія нині займає на Південному Кавказі ті позиції, які не займала останні 180 років. Тому НАТО вже поглинуло Південний Кавказ. Але путіна це чомусь не хвилює.

До речі! У своїй зовнішній політиці Реджеп Ердоган маневрує лише з прагматичними міркуваннями. Політичний і військовий експерт Андрій Піонтковський певен, що президент Туреччини цинічно використовує російського диктатора. путін же просто "ведеться" на всі приманки, які йому підкидають.

Переговори Ердогана із путіним: що відомо

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 5 серпня прибув до росії. У Сочі він провів зустріч із владіміром путіним. Мовилось про співпрацю та газові питання.

Ердоган підтвердив, що Туреччина вирішила оплачувати частину російського газу рублями. Він не розповів, про яку саме частину оплати за газ мовиться.

Також після повернення із Сочі Реджеп Ердоган заявив, що у Туреччині 5 банків переходять на російську платіжну систему "Мір". Це буцімто потрібно самій країні, а також для полегшення подорожей для туристів з держави-терористки.

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