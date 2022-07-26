Как относишься к Путину – таков будет и ответ: Эрдоган упрекнул Западу

Президент Турции упрекнул политики Запада. Реджеп Эрдоган считает, что они относятся к кремлевскому диктатору не так "как следует политикам".

Мол, путин просто дает "соответствующий ответ". Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на обширную пресс-конференцию Эрдогана, которую транслировало турецкое телевидение 25 июля. Последнее похожее резкое заявление от него прозвучало менее чем за неделю до этого. Тогда президент пригрозил снова "заморозить" процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

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Рассказал о своем отношении к путину и Зеленскому

Прежде Эрдоган сказал, что Анкара относится одинаково к владимиру путину и Владимиру Зеленскому. Якобы их обоих "рассматривают как друзей".

Поэтому мы с обеих сторон получаем искреннее отношение. Мнение Запада относительно путина не является подходящим политикам. Если так к нему относишься, то и ответ будет от него соотвествующим,

– отрезал президент Турции.

Однако он не конкретизировал, чье отношение к российскому тирану считает наиболее "неполитическим".

Эрдоган прокомментировал обстрел порта Одессы

Также в этот день президента спросили, как он относится к циничным обстрелам порта Одессы. Ведь россияне запустили свои ракеты по объекту с зерном на следующий день после подписания зеркальных зерновых соглашений Украины и России с ООН и Турцией. Эрдоган сказал, что все же надеется на реализацию всех договоренностей, достигнутых накануне. Также отметил, что оперативным планом защиты украинского экспорта будут руководить из Стамбула.

Мы видим, насколько деликатным является процесс, по нападению на Одесский порт в субботу, к сожалению. Мы этого не желали, но это произошло. Мы ожидаем, что каждый защитит свои подписи и будет действовать в соответствии со своими обязанностями. Просим избегать действий, противоречащих букве и духу достигнутой договоренности,

– сказал президент Турции.

Также он заявил, что считает своим приоритетом установление устойчивого мира "после прекращения огня". В этом контексте он ни разу не сказал, что именно россия нарушает договоренности, усиливает атаки и продолжает свое вторжение.

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