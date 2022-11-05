Война в Украине значительно расширила влияние Эрдогана: какая выгода для Турции

Президент Турции Реджеп Эрдоган увеличил свое влияние с начала полномасштабной войны. Он усиливал военную поддержку Украины, сохраняя при этом открытую коммуникацию с Путиным.

Журналисты пишут, что это помогло сохранить экспорт украинского зерна. Из-за увеличения влияния Эрдоган также расширяет возможности Турции.

Кстати Зерновое соглашение и возвращение пленных: о чем говорили Зеленский и Эрдоган

Поддержка Турции для Украины

Самый известный турецкий производитель оружия Baykar начал строительство нового завода в последние месяцы. Это удвоит мощности Турции по производству вооруженных беспилотников.

Кроме того, в октябре Анкара передала новый корвет ВМС Украины, а также поставила бронежилет для президента Владимира Зеленского. Кроме того, были и бронежилеты и военная техника для украинских сил.

Роль Эрдогана в зерновом соглашении

Когда Путин пригрозил сорвать соглашение по экспорту зерна через Черное море, Эрдоган вмешался. Напомним, что Турция вела переговоры с российской стороной. Таким образом, президент укрепляет репутацию государства, как важного регионального игрока.

Впрочем, журналисты заметили ключевой элемент: готовность Эрдогана допустить поступление российских денег в страну после того, как западные санкции отрезали Россию от большей части мировой экономики. То есть, Турция пытается якобы держать нейтралитет.

Какая выгода для Турции

Издание отмечает, что война в Украине позволила Турции развивать свою оборонную промышленность. Эрдоган не скрывает своих глобальных амбиций.

Турецкие беспилотники продают в 24 страны мира, укрепляя дипломатическое влияние Центральной Азии.

Кроме того, Анкара углубляет отношения с рядом ближневосточных государств.

Смотрите на тему – Эрдоган мощно ответил Путину по поводу зернового соглашения: видео