Эрдоган приехал во Львов на встречу с Зеленским и Гутерришем

Президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл во Львов. Здесь он встретится с Владимиром Зеленским.

Также пройдет трехсторонняя встреча с участием президентов Украины и Турции и Генсека ООН. Однако сначала Зеленский и Эрдоган встретятся во Дворце Потоцких.

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Эрдоган приехал из Польши

По данным турецкий СМИ, кортеж Реджепа Эрдогана прибыл во Львов из польского Жешува. Там накануне приземлился его самолет.

Во Львове Реджеп Эрдоган и Владимир Зеленский проведут переговоры относительно двусторонних отношений Турции и Украины. Также обсудят стратегическое партнерство двух стран.

После этого состоится трехсторонняя встреча Владимира Зеленского, Реджепа Эрдогана и Антониу Гутерриша. Главной темой беседы станут возможности дипломатического прекращения войны путем усиления механизмов, позволивших разблокировать экспорт зерна из Украины.