Для вывоза зерна из Украины уже готово 20 кораблей, – Эрдоган

Турция продолжает прилагать немалые усилия для безопасного вывоза зерна из Украины с помощью коридоров. В регионе уже есть около 20 кораблей, которые готовы выполнять эту миссию.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган на пресс-конференции по результатам саммита НАТО в Мадриде.

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По словам Эрдогана, Турция продолжает поддерживать телефонную дипломатию с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

У нас есть дорожная карта, реализация которой начата. Мы постараемся запустить этот коридор как можно скорее. У нас примерно 20 кораблей в регионе, которые готовы к вывозу зерна из Украины. Мы будем и дальше обеспечивать разгрузку и доставку продукции в третьи страны,

– сказал Эрдоган.

Эрдоган добавил, что следующие телефонные разговоры с президентом Украины и президентом России он намерен провести в ближайшее время. Ориентировочно в конце этой недели или в начале следующей.

Россия ворует украинское зерно

Министр обороны Британии Бен Уоллес подчеркнул: то, что пытается сделать Турция с ООН – это обсудить с россиянами возможность вывоза зерна из Украины. И ни в коем случае речь не идет о том, чтобы помогать России вывозить с оккупированных территорий краденое зерно.

Российские военные оккупировали части Херсонской и Запорожской областей, откуда незаконно увозят украинское зерно. Россия ворует зерно, транспортируя его через оккупированный Крым. Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий 26 июня информировал, что россияне уже украли не менее 400 тысяч тонн зерна.

Недавно американская компания Maxar показала спутниковые снимки, на которых суда под российским флагом перевозили украденное в Украине зерно и доставляли его в Сирию. В начале июня сообщалось, что только за три месяца Россия направила в Сирию примерно 100 тысяч тонн пшеницы, украденной с территории Украины и вывезенной через Крым.

Россия пыталась продать украденное в Украине зерно Египта, однако там отказались покупать награбленное. После этого судно сменило направление на Ливан и Сирию.

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