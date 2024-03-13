Об этом в разговоре с 24 Каналом сказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман. Он назвал причину, по которой Путину не удастся устроить ядерную войну.

Обратите внимание Франция напомнила, что тоже имеет ядерное оружие, – Пионтковский о "доктрине Макрона"

Самый большой страх Запада

Эскалация – это то, чего боится Запад, подчеркнул Эйдман. Для западных стран эскалация будет означать вступление НАТО в конфликт с Россией и переход войны в ядерную.

К примеру, Германия не передает Украине дальнобойные ракеты Taurus, ведь боится, что ими Силы обороны ударят по Крымскому мосту и полностью разрушат его. Подтверждением этого можно считать разговор немецких генералов о возможности использования Taurus по Крымскому мосту.

Понимая, что Путин неадекватен, Запад боится, что диктатор разозлится и применит ядерное оружие. Это главное проблема,

– отметил политолог и социолог из Германии.

Однако, по его мнению, миру не стоит бояться ядерного шантажа, ведь все зависит не только от одного Путина, а как минимум от руководства министерства обороны России.

"Я думаю, что если даже Путин окончательно сойдет с ума и захочет устроить ядерную войну, то его приказ не будет реализован", – сказал Эйдман.

Шольц отказывается передавать Taurus

Германия сейчас стала одним из главных партнеров для Украины и в экономическом плане, и в военном. Однако ракеты Taurus немецкий канцлер Олаф Шольц упорно отказывается передавать Вооруженным силам.

У него какой-то комплекс. Уперся рогом, не хочет и все,

– заметил политолог и социолог из Германии.

Кстати, оппозиция и члены коалиции Шольца поддерживают решение о передаче Украине дальнобойных ракет. Вскоре в Бундестаге состоится еще одно голосование по этому вопросу. Возможно, депутатам все же удастся убедить канцлера.

Предоставление Украине ракет Taurus: последние новости