Про це у розмові з 24 Каналом сказав політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман. Він назвав причину, через яку Путіну не вдасться влаштувати ядерну війну.

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Найбільший страх Заходу

Ескалація – це те, чого боїться Захід, наголосив Ейдман. Для західних країн ескалація означатиме вступ НАТО у конфлікт з Росією й перехід війни у ядерну.

До прикладу, Німеччина не передає Україні далекобійні ракети Taurus, адже боїться, що ними Сили оборони вдарять по Кримському мосту й повністю зруйнують його. Підтвердженням цього можна вважати розмову німецьких генералів щодо можливості використання Taurus по Кримському мосту.

Розуміючи, що Путін неадекватний, Захід боїться, що диктатор розгнівається і застосує ядерну зброю. Це головне проблема,

– зазначив політолог і соціолог з Німеччини.

Однак, на його думку, світу не варто боятися ядерного шантажу, адже все залежить не тільки від одного Путіна, а як мінімум від керівництва міністерства оборони Росії.

"Я думаю, що якщо навіть Путін остаточно збожеволіє та захоче влаштувати ядерну війну, то його наказ не буде реалізований", – мовив Ейдман.

Шольц відмовляється передавати Taurus

Німеччина зараз стала одним з головних партнерів для України й в економічному плані, й у військовому. Однак ракети Taurus німецький канцлер Олаф Шольц вперто відмовляється передавати Збройним Силам.

У нього якийсь комплекс. Вперся рогом, не хоче і все,

– зауважив політолог і соціолог з Німеччини.

До речі, опозиція й члени коаліції Шольца підтримують рішення щодо передачі Україні далекобійних ракет. Незабаром у Бундестазі відбудеться ще одне голосування щодо цього питання. Можливо, депутатам все ж таки вдасться переконати канцлера.

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