Об этом глава государства заявил в интервью BFMTV.

Что сказал Зеленский о возможной эскалации войны?

По словам главы государства, в случае отсутствия победы Кремль может попытаться оккупировать новые территории и продолжить агрессию против других народов.

Если Путин не победит, он станет очень опасным – и не только для нас. Он попытается оккупировать другие места, других людей и снова будет убивать,

– подчеркнул Зеленский.

Президент также предупредил, что Россия может попытаться втянуть в войну еще больше стран, что создаст дополнительные риски для международной безопасности.

В то же время Зеленский подчеркнул, что прекращение огня необходимо не только Украине, но и самой России. По его мнению, это даст шанс не только миру, но и российскому обществу, а также семьям, потерявшим своих родных на войне.

Это должно дать шанс миру, а прежде всего – его собственному народу, всем семьям, потерявшим своих солдат, сыновей и дочерей. Именно он должен думать об этих людях, а не я,

– заявил президент Украины.

Отдельно глава государства подчеркнул, что Украина сегодня фактически является щитом для всей Европы перед российской агрессией. По его словам, если война кажется далекой для Франции или других европейских стран, то это лишь потому, что украинские военные сдерживают наступление России.

Напомним, несмотря на заявления Кремля об отсутствии намерений начинать Третью мировую войну, Россия, вероятно, готовится к возможному противостоянию с НАТО. Военный аналитик Александр Мусиенко считает, что Москва развивает военную инфраструктуру у границы с Финляндией и в Беларуси, а также рассматривает различные сценарии проверки единства Альянса – от провокаций до масштабных ударов. По его словам, конечная цель Кремля – ослабить Европу, подорвать поддержку Украины и добиться нового распределения сфер влияния.

Отметим, что парламент Финляндии принял закон, разрешающий импорт, транспортировку, поставку и хранение ядерного оружия на территории страны в случае необходимости обеспечения национальной безопасности. Власти подчеркивают, что размещать ядерное оружие не планируют, а решение направлено на укрепление обороны и полную интеграцию механизмов ядерного сдерживания НАТО.