"Открыли ящик Пандоры": журналист из Италии предположил последствия войны США против Ирана

После начала военной операции США и Израиля против Ирана на Ближнем Востоке заговорили о возможных последствиях для всего региона. Часть аналитиков предупреждает, что эти события могут запустить процессы, которые будет трудно контролировать.

Итальянский военный репортер Лоренцо Кремонези в эфире 24 Канала заявил, что нынешний конфликт может иметь значительно более широкие последствия, чем ожидают его инициаторы. По его словам, события вокруг Ирана могут стать началом долговременных потрясений на Ближнем Востоке.

Война стала выгодной

Причины нынешней операции следует искать не только в Иране, но и во внутренней политике США и Израиля. И Дональд Трамп, и Биньямин Нетаньяху сейчас находятся в уязвимой позиции, поэтому война для них становится способом мобилизовать общество и отвлечь внимание от собственных проблем. Именно этот фактор, по его мнению, является одним из ключевых в нынешнем обострении.

У нас есть два лидера – Нетаньяху и Трамп, которые сейчас слабые. У Нетаньяху падает популярность и впереди выборы, а в США продолжается история с файлами Эпштейна. Похоже, Трамп вовлечен в нее значительно больше, чем ему хотелось бы,

– отметил Кремонези.

Он объяснил, что в Израиле Нетаньяху сталкивается с падением популярности, угрозой выборов и возможными последствиями расследований. В США, по словам журналиста, Трамп также оказался под давлением из-за внутренних скандалов, поэтому тема внешней угрозы позволяет ему апеллировать к единству американского общества.

Война фантастически полезна для них. Она отвлекает внимание от внутренних проблем и создает популярность,

– подчеркнул он.

По его словам, именно поэтому риторика о большой опасности со стороны Ирана выглядит скорее политическим инструментом, чем отражением реального положения вещей. Он считает, что в этой истории внутренний интерес двух лидеров играет не меньшую роль, чем сама ситуация вокруг Тегерана.

Попытка сменить режим в Тегеране может иметь опасные последствия

Журналист предположил, что нынешняя операция может быть связана не только с военным давлением на Иран, но и с попытками изменить политическую ситуацию внутри страны. По его словам, власть в Тегеране сейчас ослаблена внутренними протестами и политическими кризисами, поэтому некоторые силы могут считать этот момент удобным для вмешательства.

Если вы хотите совершить переворот в Иране, это очень подходящий момент. Именно сейчас они могут попытаться достичь успеха,

– отметил Кремонези.

Он добавил, что, по его наблюдениям, американские и израильские спецслужбы могут контактировать с различными оппозиционными группами внутри страны. Такие действия, по его мнению, способны существенно изменить политическую ситуацию в Иране.

Я думаю, что мы открываем ящик Пандоры со многими проблемами, которые увидим уже в ближайшие недели и месяцы,

– подчеркнул журналист.

В то же время он предостерег, что даже если власть в Иране ослаблена, это не означает быстрого завершения конфликта. Попытка силового вмешательства во внутренние дела Ирана может иметь значительно более сложные последствия, чем ожидают в Вашингтоне или Тель-Авиве. По его словам, страна большая и неоднородная, а власть имеет опору не только в политической верхушке, но и среди части населения, особенно в провинциях.

Он пояснил, что даже противники иранского режима могут изменить позицию, если страна столкнется с внешним вмешательством. В такой ситуации может возникнуть волна патриотического сопротивления, когда часть общества начнет поддерживать власть, несмотря на внутренние противоречия.

Критики режима могут стать его защитниками. Люди могут сказать: кто вы такие, чтобы приходить и менять нашу страну,

– подчеркнул он.

Журналист напомнил, что подобный сценарий уже наблюдался после вторжения США в Ирак в 2003 году. Тогда быстрое падение режима Саддама Хусейна переросло в многолетний конфликт и масштабную дестабилизацию региона, и, по его словам, Иран может оказаться еще более сложным случаем.

Война против Ирана может стать ударом по России

Нынешний конфликт имеет значение и для войны в Украине. Иран является одним из ключевых союзников Москвы и поставляет России оружие, в частности беспилотники, которыми россияне атакуют украинские города. Поэтому ослабление Тегерана неизбежно создает проблемы и для Кремля.

Иран является союзником России. Они сотрудничают, поставляют дроны, и эти дроны используются против Украины,

– отметил Кремонези.

Он подчеркнул, что в случае смены власти в Тегеране новое руководство вряд ли будет поддерживать Москву так же активно. В таком случае Россия может потерять еще одного важного партнера на международной арене.

Если произойдет смена режима, новая власть точно не будет пророссийской. Для Москвы это станет еще одним ударом,

– подчеркнул он.

Кремонези напомнил, что похожая ситуация уже произошла в Сирии, где Россия потеряла значительную часть влияния из-за войны. По его мнению, подобное развитие событий вокруг Ирана может еще больше ослабить позиции Кремля на Ближнем Востоке.

