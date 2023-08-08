"Оккупант – лучшее удобрение": в Эстонии разрисовали мемориал СССР

В Таллине неизвестные разрисовали советский памятник. Они написали на мемориале слоганы в поддержку Украины и осудили агрессию России.

В столице Эстонии кто-то осквернил советский мемориал. Это произошло в таллинском районе Маарьямае утром 8 августа.

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Подробности инцидента в Таллине

Неизвестные нарисовали 2 слогана на разных языках. Они написали "Русский оккупант - лучшее удобрение" на русском и "Слава Украине" на украинском. Как отмечает издание, это уже 11-й случай осквернения памятников в Эстонии с начала 2023 года. В прошлом году в этой стране было 32 таких зарегистрированных случаев.

Представительница Ида-Харьюсского отделения полиции Инна Тоатер сообщила о начале расследования по статье об осквернении памяти умерших. Местное законодательство предусматривает наказание в виде штрафа или до одного года лишения свободы. Департамент полиции и пограничной охраны призвал жителей и гостей Таллина сообщать на горячую линию о таких случаях.

Издание также выложило фотографии памятника с разных ракурсов. На них можно увидеть, в частности, и надписи, которые, вероятно, были сделаны раньше. Среди разнообразных граффити есть слоган, нанесенный несколько раз на разных местах объекта. На нем российского диктатора Владимира Путина называют карликом и сравнивают с экскрементами.

, мемориальный комплекс Маарьямаэ охватывает и военное кладбище. На нем похоронены советские и немецкие военные, погибшие во время Второй мировой войны.

Так выглядит советский мемориал в столице Эстонии



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