"Это будет долгая война на выживание": интервью с канцлером Минобороны Эстонии Кусти Салмом

Эстония была одной из первых стран, кто поддержал и до сих пор поддерживает наше государство в борьбе с агрессором. Помощь эстонцев не ограничивается только амуницией или боеприпасами, страна также поддерживает нас в стремлении вступить в НАТО и ЕС.

Эстония была одной из первых стран, кто поддержал и до сих пор поддерживает наше государство в борьбе с агрессором. Помощь эстонцев не ограничивается только амуницией или боеприпасами, страна также поддерживает нас в стремлении вступить в НАТО и ЕС.

Кроме того, Эстония также обучает наших военных, чтобы наше государство могло достойно противостоять угрозе со стороны агрессора, а наша армия приближалась к стандартам НАТО.

Об эстонской поддержке Украины, возможных угрозах для НАТО со стороны России и дальнейших прогнозах в войне в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал постоянный секретарь Военного министерства обороны Эстонии – Кусти Салм.

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Справочно! Кусти Салм с мая 2021 года занимает должность постоянного секретаря Военного министерства обороны Эстонии. Он координирует достижение стратегических целей государственной обороны, ответственен за планирование политики, ресурсов и обороны, а также для развития организаций. Он также координирует деятельность учреждений подведомственного министерства обороны.

До этого Салм также работал председателем Государственного центра оборонных инвестиций, руководителем отдела оборонных инвестиций Министерства обороны, а также в Европейском оборонном агентстве и постоянном представительстве Эстонии при НАТО в качестве советника по сотрудничеству в области вооружений.

Как Эстония видит дальнейшее развитие войны России против Украины

– В одном из своих интервью вы упомянули, что 2024 год будет изнурительным для Украины. Как вы считаете, что в этом году будет самым тяжелым для нашей страны с точки зрения войны?

Важно, что Украина борется за европейскую безопасность. И вы несете самое большое бремя. То, что произошло сейчас, в начале 2024 года, то есть через 20 месяцев после начала войны, это действительно угроза существования для Европы. И я думаю, что сейчас это признает каждый премьер-министр и президент Европейского Союза.

Я просто не могу представить бремя, которое вы, украинцы, несете здесь каждый день. Я восхищаюсь вами за это. Я считаю, что каждый украинец – герой.

Это долгая экзистенциальная война. Легче не станет. Мы стараемся приложить все усилия в Эстонии, чтобы сделать как можно больше, но также убедиться, что европейские союзники тоже делают как можно больше.

– Как вы считаете, есть ли реальные шансы, что Украина выиграет войну против России? И если да, то что для этого нужно?

Мы действительно считаем, что это возможно. Украина и западное сообщество в целом имеют все преимущества. Давайте просто взглянем на статистику.

Мы в 30 раз богаче по валовому внутреннему продукту, у нас в 13 раз больше денег на оборону. Доступ к технологиям, талантам, труду, капиталу намного лучше. Инновации, новые технологии, возможность генерировать быстрее – это все преимущества, которые имеют западные союзники. И нам просто нужно использовать это перед военными усилиями, как это сделали россияне. Так что это вполне возможно. И мы даже запустили стратегию.

Обратите внимание! Эстония подготовила план военной стратегии для стран Запада, чтобы помочь Украине выиграть войну за три года. Документ показывает, что при консолидации усилий западных стран вклад в победу Украины нужен совсем небольшой, ведь ВВП партнеров в почти 30 раз больше чем ВВП России.

Таллинн отмечает, что западным странам необходимо нарастить производство оборонно-промышленного сектора. В то же время от стран Запада, в частности, от США, требуют большей решимости по оказанию поддержки Украине.

Поэтому мы подробно обсуждаем, как это преимущество воспроизводится. И один из главных выводов этой стратегии заключался в том, что способ ведения этой войны и этой стратегии, чтобы победить в ней, надо сделать чем-то таким, что можно выполнить – осуществимым, и в пределах досягаемости.

Если мы изобразим это как некую сверхчеловеческую геркулесовую задачу, тогда гораздо сложнее взяться за это, чем что-то, что можно сделать. И наши расчеты показывают, что если мы будем продолжать помогать на том же уровне, что и до сих пор в течение этих 22 месяцев войны, тогда Украина победит. Ваша страна поставит Россию на путь истощения. Туда, где у них ежедневно будет меньше рабочей силы, боеприпасов и оружия, чем было вчера.

И это начинает россиян убеждать, что война – это конец дороги, есть потери. И если это знать, то есть стимул о чем-то договориться. И это момент, когда нам нужно достичь того, что Россия предложит мирное соглашение. Потому что они будут видеть, что дипломатический результат для них более благоприятный, чем военный. Сейчас все наоборот.



Кусти Салм – постоянный секретарь Минобороны Эстонии / Фото Валентины Полищук

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Какую помощь Эстония планирует предоставить Украине

– Я также хотел спросить о помощи Украине от Эстонии. Сотрудничает ли ваша страна с другими членами НАТО, чтобы интенисифицировать оборонную помощь Украине?

Конечно, есть коалиция "Рамштайна". Почти ежедневно ведутся дипломатические переговоры с каждым из наших союзников, где помощь Украине, действия для ее победы в войне всегда является темой номер один.

Там мы координируем работу, а также пытаемся найти решение, как убедиться, что если мы что-то отдаем, то есть чем заменить это. Соглашения о финансировании были результатом коллективных усилий. Собственно, это то, что было в авангарде нашей дипломатической работы уже более двух лет.

Мы начали с летальной помощи задолго до начала войны. И мы были теми, кто, я считаю, своим решением, уже в январе 2022 года вызвали дискуссию в Германии о предоставлении помощи Украине.

Эта аргументация или дискуссия состоялась еще до начала войны. Поэтому, я думаю, это подтолкнуло Германию к более быстрым решениям после февраля 2022 года.

– А что является приоритетом в помощи Эстонии Украине? Это боеприпасы, ПВО или, может, артиллерия?

Конечно, мы не придумываем себе приоритеты. Мы на 100% стараемся придерживаться тех приоритетов, которые определили наши военные. Следовательно, в течение 2 лет это все почти было тем же, в частности артиллерия, боеприпасы, ПВО, бронетехника.

Это то, что было нашим приоритетом с самого начала вторжения России. И я думаю, что мы также активировали свои международные усилия. В конце 2022 года мы подписали "Таллиннскую декларацию", когда мы отдали много наших артиллерийских орудий. И это был первый раз, когда анонсировали танки. Это было усилие нашего министра обороны.

Справка! В январе 2023 года министры обороны и представители министерств обороны девяти стран Европы подписали "Таллиннскую декларацию", где содержится обязательство по дальнейшей военной помощи Украине на фоне войны с Россией.

Подписанты этого документа отмечают, что новый уровень поддержки Украины требует предоставления танков, противовоздушной и противоракетной обороны и "дальнейшим глубоким высокоточным огнем, позволяющим целенаправленно поражать российские логистические и командные узлы на оккупированной территории".

А также весной 2023 года стартовала инициатива "Один миллион". И все внимание к наращиванию оборонно-промышленного комплекса было запущено нашими усилиями. Сейчас мы работаем над подотчетностью этой инициативы, потому что она не имела успеха. Это понятно.

Европа должна действовать лучше. А также выделить больше ресурсов, потому что это самое ужасное и самое серьезное время в европейской истории за последние 70 лет. И именно ЕС должен сделать что-то решительно, потому что Европа не может позволить себе проиграть войну. Это стратегически очень просто.

– Вы также отмечали, что Европа находится на пути к достижению производственных мощностей по изготовлению снарядов. Как сейчас идет производство снарядов и как скоро нужное количество смогут передать Украине?

В Эстонии мы не производим крупнокалиберных боеприпасов. То, о чем мы говорим, это европейский потенциал и последние данные на самом деле, я думаю, вдохновляют. Хотя это, безусловно, слишком медленно и мало для вашего аппетита. Но до войны в 21 году общая производственная мощность всех европейских оборонных компаний на 155-миллиметровый калибр была около 300 тысяч.

До весны 2024 года, то есть чуть больше, чем за два года, эти показатели выросли втрое, и к апрелю мы должны достичь примерно 1 миллиона боеприпасов в год. Конечно, производство 1 миллиона в год не обязательно означает, что все это будет предоставлено Украине сразу. Это означает, что нам нужно постоянно увеличивать текущие данные и прогнозы, которые указывают, что к концу 2024 года производственные мощности составят примерно 1,3 – 1,4 миллиона, а к концу 25 года, если эти усилия будут продолжаться, до 2 миллионов боеприпасов.

Европа и США уже в начале 2025 года должны производить около 2,4 миллиона боеприпасов в год или около 200 000 в месяц, что, по нашим расчетам, должно привести к истощению России. Хотя это количество может быть меньше, чем то, что Россия производит вместе с Северной Кореей.

Но боеприпасы европейского производства обычно точнее и надежнее. И тогда безопасность и другие параметры лучше, тогда это порог, где преимущество для Украины должно начать материализоваться. Однако все дело в том, что для этого нужно время. Нужно слишком много времени, и слишком мало сделано по сравнению с суровыми условиями, в которых сражаются ваши солдаты.

Но в конце этого туннеля есть свет, к которому мы придем. Это займет год очень тяжелых страданий, чтобы защищаться, но для того, чтобы достичь успеха, вам всегда нужно иметь на горизонте вершину, где вы видите, что на самом деле можете достичь этого. Если это только темнота, тогда очень трудно выжить, но сейчас есть эта мигающая цель, которую мы знаем: если мы будем продолжать делать то, что мы делаем, то обязательно добьемся успеха.

– Сейчас Эстония является одной из тех стран, которая занимается обучением наших военных. Какое количество военных сейчас учится в Эстонии и сколько страна планирует взять к себе на обучение еще?

За время войны ежегодно у нас постоянно находилось более 200 солдат в Эстонии на учениях, а порой и больше. Мы планируем продолжать эти учения столько, сколько потребуется. И это также то, чего мы стремимся достичь, еще больше сосредоточиться на обучении на уровне подразделения, чтобы быть более успешными в будущих операциях, и мы также планируем принять участие в этом.



Кусти Салм рассказал о помощи Эстонии Украине / Фото Валентины Полищук

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Какие шансы того, что война между Россией и НАТО все-таки произойдет

– А еще я хотел бы спросить вас о возможной войне НАТО с Россией. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что НАТО может стать следующей целью нападения России, поэтому как вы оцениваете возможный конфликт между Альянсом и Россией?

Когда говорится о намерениях России, я думаю, что сейчас вся стратегическая двусмысленность исчезла. Намерение России заключается в том, чтобы навязать свою собственную волю большинству восточноевропейских наций, как они изложили в конце 2021 года в своих требованиях. Поэтому понятно, что если бы у России была такая возможность, она бы не сомневалась использовать ее.

Так что их останавливает сейчас? Конечно, это война в Украине, но если они там преуспеют, их аппетиты только возрастут. Они найдут оправдание своему неуспеху, они будут толковать поведение Запада, как сильнейшей и недостижимой цели, и, конечно, это будет приглашением к конфликту, в их головах. Поэтому наш единственный стратегический вариант для Эстонии, как и для всех других стран Европы и НАТО, – это помочь Украине выиграть войну.

Единственный стратегический вариант, потому что мы не разжигатели войны. Цель правительства Эстонии и всех правительств ЕС и НАТО заключается в том, чтобы предотвратить войну и сделать все, чтобы люди жили в мире, безопасности и процветании и убедиться, что они могут реализовать себя. Тогда они могут растить семьи, строить свой дом. Это цель, и нам просто нужно уничтожить эту перспективу потенциального военного конфликта, и единственный способ сделать это – сначала помочь Украине победить, чтобы уничтожить и изгнать россиян с вашей территории.

А во-вторых, построить нашу собственную защиту. Чтобы конвенция о сдерживании сработала, нам надо достоверно убедить россиян, что у нас достаточно оружия, солдат, и мы реально готовы к возможной войне. И мы демонстрируем это через функционирование логистики предварительного позиционирования. Мы делаем это постоянно и стратегически сообщаем об этом, и тогда мы достигнем успеха. Мы, конечно, принимаем эту стратегию, но нет границ для жестокости российских амбиций, поэтому они также движутся очень быстро.

– Заместитель председателя комитета государственной обороны Рийгикогу подполковник запаса Лео Куннас рассказал, что Эстония рассматривает возможность заминировать границу с Россией. Зачем нужен этот шаг и действительно ли сейчас Эстония рассматривает серьезную возможность нападения России на свою границу?

По крайней мере в мирное время минировать границу не планируют. Но мы строим линию оборонительных укреплений, и с Литвой мы построим около 600 бетонных барьеров, которые будут работать как линия обороны, как вы построили на своей восточной границе. Это сделало бы завоевание Эстонии для России намного дороже, и им понадобилось бы собрать больше войск.

Вы тратите больше боеприпасов и оружия, что также оставляет нам больше пространства для маневренности, чтобы мы могли уничтожить россиян быстрее. И если вы знаете, что этот расчет начнет работать, то в какой-то момент он начнет убеждать Россию, что оккупация балтийских стран является слишком дорогой.

Следовательно, это также проявление того, что мы серьезно относимся к нашей защите не только в пресс-релизах, но и в наших реальных действиях.

– Россия также время от времени нарушает воздушное пространство Эстонии и представляет угрозу всему Балтийскому региону. Как ваша страна реагирует на такие разные действия России?

Мы отвечаем, осуждая, воспринимая это серьезно, применяя контрмеры, посылая сообщение, что это не такое поведение, которое мы терпим. И на самом деле я думаю, что когда говорится о нарушении воздушного пространства, то оно уменьшается.

Поэтому я думаю, что мы очень четко выражаемся, что территориальная целостность Эстонии является территориальной целостностью НАТО и Европейского Союза. Мы убедились, что это конкретные шаги от имени альянсов.

У нас есть четыре позиционные войска наших союзников, фактически трех ядерных держав на эстонской земле. Это должно быть достаточно достоверным, чтобы передать это сообщение России.

– Мой последний вопрос к вам заключается в том, что Украина сейчас работает с членами НАТО и другими странами, чтобы сотрудничать в создании ПВО и различных боеприпасов. Планирует ли Эстония сотрудничать с Украиной в таких вопросах и открывать заводы на территории нашего государства?

Это была одна из тем моего визита. Я обсуждал это с вашим руководством в министерстве обороны и с министром развития общин. Я встречался с несколькими производителями оборонной техники в Украине, и цель очень проста: как помочь вам выиграть войну, как помочь вам производить больше, расширить производство, использовать всю помощь, которую могут предоставить НАТО и Европейский Союз. И как мы также можем совместно расширить бизнес Эстонии и Украины. Это очень четкий фокус и усилия для нас.