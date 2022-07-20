Эстония будет отбирать паспорта у натурализованных граждан, воюющих против Украины

Эстонский парламент принял внесение изменений в Закон о гражданстве. Согласно ему, правительство имеет право дискреционным решением лишить гражданства личность, получившую его путем натурализации.

Натурализованные эстонцы, воюющие на стороне россии могут остаться без паспорта

За принятие закона проголосовали 52 члена Рийгикога (парламента). Тех, кто выступил против в результате оказалось 17.

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Так, паспорт будет разрешено аннулировать в случае вступления человека в государственную или военную службу иностранного государства или военной организации, если такая служба связана с угрозой общественному порядку или национальной безопасности Эстонии.

К примеру, Эстония может лишить эстонского гражданства людей, которые едут воевать в Украину на стороне россии.

Есть и другие случаи, когда правительство может аннулировать приобретенное методом натурализации эстонское гражданство. Согласно закону, говорится о гражданах, которые были осуждены за преступления против человечности или преступления агрессии.

Если на стороне Украины, то не будут аннулировать паспорт

В то же время, по закону правительство может не лишать эстонского гражданства, если служба человека в иностранном государстве не угрожает безопасности Эстонии. К примеру, если человек идет воевать на стороне Украины для защиты территориальной целостности, суверенитета и независимости украинского государства.

В то же время Таллин не рекомендует своим гражданам воевать за любое иностранное государство, ведь не может гарантировать защиту в зоне военных конфликтов.

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