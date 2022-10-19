Сколько времени потребуется России, чтобы восстановить свой военный потенциал: прогноз Минобороны Эстонии

Россия сейчас бьет по Украине из всего вооружения, которое имеет и закупает. Однако в Эстонии полагают, что России для восстановления военного потенциала понадобится от двух до четырех лет.

Известно, что сейчас ВПК России испытывает сложности с изготовлением и закупкой вооружения. Это связано, в частности, с санкциями, наложенными на страну-агрессорку из-за войны в Украине.

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От двух до четырех лет

Однако министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что России понадобится от двух до четырех лет для восстановления вооруженных сил до уровня, на котором они находились до полномасштабного вторжения в Украину. Об этом он заявил во время визита в Вашингтон, куда прибыл для переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Более или менее общий консенсус состоит в том, что России понадобится от двух до четырех лет на то, чтобы восстановить способности, которые она имела до войны.

– заявил он.

Более того, Ханно Певкур считает, что война в Украине будет долгой, а потому призвал западных союзников продолжать поддерживать украинцев до тех пор, пока они не одержат победу "ради всего свободного мира".

О чем еще предупредил министр обороны Эстонии

Ханно Певкур также предупредил, что Россия все еще имеет наступательный потенциал не только для войны в Украине, но и для нападения на страны НАТО, такие как Эстония.

Выступая на круглом столе в Вашингтоне, он заявил, что западные санкции нанесли чувствительный удар по ВПК России, поскольку лишили ее возможности получать ключевые компоненты. В частности, это ударило по производству самолетов и техобслуживанию вертолетов.

"Когда мы найдем новые способы повлиять на Россию с помощью санкций, конечно, нам нужно это сделать", – заявил министр.

Эстония осуждает Россию из-за войны

Эстония поддерживает Украину в ее борьбе и активно осуждает войну России. 18 октября парламент Эстонии осудил попытку России аннексировать оккупированные украинские территории и признал Россию государством-спонсором терроризма.

Также Эстония вместе с Литвой и Латвией 16 октября призвали создать специальный трибунал для России. Страны считают, что Евросоюз должен поддерживать расследование, которое осуществляет Украина, а также деятельность Международного уголовного суда. Однако на этом усилия ЕС не должны заканчиваться.

Государство также решило с 1 января официально запретить импортировать российский газ. Цель таких санкций – оказывать давление на Россию, чтобы она прекратила агрессию против Украины.

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